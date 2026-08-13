Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα: Στο κόκκινο η Αττική και άλλες πέντε περιοχές, δείτε χάρτη
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Πολιτική Προστασία Κίνδυνος Πυρκαγιάς Πυροσβεστική

Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα: Στο κόκκινο η Αττική και άλλες πέντε περιοχές, δείτε χάρτη

Άνεμοι έως 8 μποφόρ και συνθήκες «Hot-Dry-Windy» – Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική, κλειστοί Λυκαβηττός και Φινόπουλος

Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα: Στο κόκκινο η Αττική και άλλες πέντε περιοχές, δείτε χάρτη
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μια από τις πιο δύσκολες ημέρες του φετινού καλοκαιριού από πλευράς πυρκαγιών είναι η σημερινή (13/8), με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς να περνά στην ανώτατη κατηγορία 5 για την Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου.

Το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βοριάδων, υψηλής ευφλεκτότητας της βλάστησης και ατμοσφαιρικής ξηρασίας προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν σήμερα και την Παρασκευή.

Ποιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 5

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού, κατηγορίας 5 – προβλέπεται για:

- την Περιφέρεια Αττικής,
- τη Βοιωτία και την Εύβοια,
- την Αργολίδα και την Κορινθία,
- τη Λέσβο.

Κλείσιμο
Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για τα Κύθηρα, την Κορινθία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τη Δυτική Ελλάδα, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Ζάκυνθο, καθώς και για την Άρτα και την Πρέβεζα.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται η Βοιωτία, η Φωκίδα, η Φθιώτιδα, η Εύβοια μαζί με τη Σκύρο, οι Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, καθώς και η Καβάλα, η Θάσος, η Ξάνθη, η Ροδόπη, ο Έβρος μαζί με τη Σαμοθράκη και οι Κυκλάδες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ: Έως 8 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με τους ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους να αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό.

Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα δυτικά με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Στερεά θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς.

Το επικίνδυνο φαινόμενο «Hot-Dry-Windy»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η προειδοποίηση της ομάδας FLAME του Meteo για το 48ωρο Πέμπτης και Παρασκευής, η οποία κάνει λόγο για περαιτέρω επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση, με ταχύτητες 40-60 χλμ./ώρα και τοπικά πάνω από 60-70 χλμ./ώρα. Σήμερα θα συνδυαστούν, κυρίως στα δυτικά, με συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας, δημιουργώντας το φαινόμενο «Hot-Dry-Windy».

Η προειδοποίηση αφορά την Αττική, την κεντρική και νότια Εύβοια, τη νότια Βοιωτία, τη Φωκίδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία, τα Κύθηρα, τη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Χίο, τη δυτική Αχαΐα και την Ηλεία, καθώς και κατά τόπους την Αιτωλοακαρνανία, τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, τον Έβρο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Σάμο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τη νότια Κρήτη.

Η ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων θα είναι πολύ υψηλή σε μεγάλο μέρος της χώρας και ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια.

Τυχόν πυρκαγιές μπορεί να παρουσιάσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, μεγάλα θερμικά φορτία και αυξημένη πιθανότητα κηλιδώσεων. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ακραία πυρική συμπεριφορά σε υπήνεμες περιοχές και κατά τόπους έντονη δραστηριότητα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την Παρασκευή αναμένεται μεταφορά υγρασίας στη μέση τροπόσφαιρα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη πυροεπαγωγής, κυρίως στα δυτικά.

Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική

Στις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 5 τίθεται σε γενική επιφυλακή το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ενώ στις περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 4, ισχύει μερική επιφυλακή.

Συνεχίζονται παράλληλα οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στις περιοχές υψηλού κινδύνου εφαρμόζεται το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.

Κλειστοί Λυκαβηττός και Φινόπουλος

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζομένους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ η Δημοτική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή με περιπολίες.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται drones με θερμικές κάμερες για την επιτήρηση μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, όπως ο Λυκαβηττός, ο Στρέφη, ο Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ σε συνεχή ετοιμότητα βρίσκονται οι υδροφόρες του Δήμου.

Για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Ισχυρή σύσταση στους πολίτες

Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνουν ισχυρή έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μεταξύ άλλων, πρέπει να αποφεύγονται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει επίσης ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται εργασίες με γυμνή φλόγα, ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό και χρήση φλόγιστρου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 και να ακολουθεί πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης