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Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα: Στο κόκκινο η Αττική και άλλες πέντε περιοχές, δείτε χάρτη
Άνεμοι έως 8 μποφόρ και συνθήκες «Hot-Dry-Windy» – Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική, κλειστοί Λυκαβηττός και Φινόπουλος
Το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βοριάδων, υψηλής ευφλεκτότητας της βλάστησης και ατμοσφαιρικής ξηρασίας προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν σήμερα και την Παρασκευή.
Ποιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 5Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού, κατηγορίας 5 – προβλέπεται για:
- την Περιφέρεια Αττικής,
- τη Βοιωτία και την Εύβοια,
- την Αργολίδα και την Κορινθία,
- τη Λέσβο.
⚠️ 🔔 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακραίος κίνδυνος Πυρκαγιάς 5️⃣ για αύριο Πέμπτη 13/08 σε:— Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 12, 2026
🔴 #Αττική
🔴 #Βοιωτία #Εύβοια
🔴 #Αργολίδα #Κορινθία
🔴 #Λέσβο
🔗 https://t.co/TN0UdGq4tS
ℹ️ https://t.co/RFfYoShzB5 pic.twitter.com/lvhlTHuAtL
Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται η Βοιωτία, η Φωκίδα, η Φθιώτιδα, η Εύβοια μαζί με τη Σκύρο, οι Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, καθώς και η Καβάλα, η Θάσος, η Ξάνθη, η Ροδόπη, ο Έβρος μαζί με τη Σαμοθράκη και οι Κυκλάδες.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Πέμπτη 13/08— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026
🔴 Κατάσταση συναγερμού 5️⃣σε:
📍 #Αττική #Αργολίδα
📍 #Λέσβο
📍περιοχές #Βοιωτίας #Εύβοιας #Κορινθίας
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
ℹ️ https://t.co/rAEzmqBTXX pic.twitter.com/fEVLOXQEVA
Η πρόγνωση της ΕΜΥ: Έως 8 μποφόρ οι άνεμοι στο ΑιγαίοΓενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με τους ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους να αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό.
Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα δυτικά με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Στερεά θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς.
Το επικίνδυνο φαινόμενο «Hot-Dry-Windy»Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η προειδοποίηση της ομάδας FLAME του Meteo για το 48ωρο Πέμπτης και Παρασκευής, η οποία κάνει λόγο για περαιτέρω επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της χώρας.
Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση, με ταχύτητες 40-60 χλμ./ώρα και τοπικά πάνω από 60-70 χλμ./ώρα. Σήμερα θα συνδυαστούν, κυρίως στα δυτικά, με συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας, δημιουργώντας το φαινόμενο «Hot-Dry-Windy».
Η προειδοποίηση αφορά την Αττική, την κεντρική και νότια Εύβοια, τη νότια Βοιωτία, τη Φωκίδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία, τα Κύθηρα, τη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Χίο, τη δυτική Αχαΐα και την Ηλεία, καθώς και κατά τόπους την Αιτωλοακαρνανία, τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, τον Έβρο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Σάμο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τη νότια Κρήτη.
Η ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων θα είναι πολύ υψηλή σε μεγάλο μέρος της χώρας και ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια.
Τυχόν πυρκαγιές μπορεί να παρουσιάσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, μεγάλα θερμικά φορτία και αυξημένη πιθανότητα κηλιδώσεων. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ακραία πυρική συμπεριφορά σε υπήνεμες περιοχές και κατά τόπους έντονη δραστηριότητα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Την Παρασκευή αναμένεται μεταφορά υγρασίας στη μέση τροπόσφαιρα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη πυροεπαγωγής, κυρίως στα δυτικά.
Σε γενική επιφυλακή η ΠυροσβεστικήΣτις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 5 τίθεται σε γενική επιφυλακή το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ενώ στις περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 4, ισχύει μερική επιφυλακή.
Συνεχίζονται παράλληλα οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στις περιοχές υψηλού κινδύνου εφαρμόζεται το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Πέμπτη 13/08— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026
🔴 Κατάσταση συναγερμού 5️⃣σε:
📍 #Αττική #Αργολίδα
📍 #Λέσβο
📍περιοχές #Βοιωτίας #Εύβοιας #Κορινθίας
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
ℹ️ https://t.co/rAEzmqBTXX pic.twitter.com/fEVLOXQEVA
Κλειστοί Λυκαβηττός και ΦινόπουλοςΣε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.
Έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζομένους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ η Δημοτική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή με περιπολίες.
Παράλληλα, χρησιμοποιούνται drones με θερμικές κάμερες για την επιτήρηση μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, όπως ο Λυκαβηττός, ο Στρέφη, ο Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ σε συνεχή ετοιμότητα βρίσκονται οι υδροφόρες του Δήμου.
Για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.
Ισχυρή σύσταση στους πολίτεςΠολιτική Προστασία και Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνουν ισχυρή έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μεταξύ άλλων, πρέπει να αποφεύγονται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.
Ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει επίσης ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται εργασίες με γυμνή φλόγα, ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό και χρήση φλόγιστρου.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 και να ακολουθεί πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
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