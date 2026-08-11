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Ταυτοποιήθηκε 38χρονος Βούλγαρος για την καταδίωξη από την Κόρινθο έως το Αντίρριο, είχε εμβολίσει και περιπολικά
ΕΛΛΑΔΑ
Καταδίωξη Κόρινθος Αντίρριο

Ταυτοποιήθηκε 38χρονος Βούλγαρος για την καταδίωξη από την Κόρινθο έως το Αντίρριο, είχε εμβολίσει και περιπολικά

Ο οδηγός εγκατέλειψε το ΙΧ και τράπηκε σε φυγή πεζός, καταφέρνοντας μέχρι στιγμής να διαφύγει τη σύλληψη

Ταυτοποιήθηκε 38χρονος Βούλγαρος για την καταδίωξη από την Κόρινθο έως το Αντίρριο, είχε εμβολίσει και περιπολικά
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Σημαντική εξέλιξη καταγράφηκε στη σοβαρή υπόθεση της καταδίωξης που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες από την Κόρινθο και κατέληξε στο Αντίρριο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και να εμβόλισε περιπολικά της Αστυνομίας.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news, η  Ασφάλεια Πατρών, που ανέλαβε την έρευνα της υπόθεσης, κατάφερε να ταυτοποιήσει τον οδηγό του οχήματος.

Πρόκειται για έναν 38χρονο Βούλγαρο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Μεσολογγίου, ενώ αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Η καταδίωξη θρίλερ

Υπενθυμίζεται ότι η καταδίωξη ξεκίνησε από την Κορινθία και συνεχίστηκε έως το Αντίρριο και τη Γέφυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάνω στη Γέφυρα, ενώ στη συνέχεια εγκλωβίστηκε από αστυνομικούς σε χωράφι στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν μάλιστα τα ελαστικά του οχήματος, προκειμένου να το ακινητοποιήσουν.

Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το ΙΧ και τράπηκε σε φυγή πεζός, καταφέρνοντας μέχρι στιγμής να διαφύγει τη σύλληψη.

Ο 38χρονος Βούλγαρος είχε αρχικά εμπλακεί σε περιστατικό κλοπής σε βάρος Δανών τουριστών στα Μέγαρα.
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