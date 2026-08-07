Η Μάντσεστερ Σίτι τα βρήκε με τη Λιλ στα 135 εκατομμύρια ευρώ και αποκτά τον 19χρονο Αγιούμπ Μπουαντί
Η Μάντσεστερ Σίτι τα βρήκε με τη Λιλ στα 135 εκατομμύρια ευρώ και αποκτά τον 19χρονο Αγιούμπ Μπουαντί
Η Αγγλική ομάδα βλέπει στον διεθνή Μαροκινό χαφ τον επόμενο ηγέτη της στο χώρο της μεσαίας γραμμής
Ο χορός εκατομμυρίων συνεχίζεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και από αυτόν δε θα μπορούσε να λείπει η Μάντσεστερ Σίτι.
Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ Ντέιβιντ Ορνστάιν, οι «πολίτες» τα βρήκαν σε όλα με τη Λιλ και αποκτούν τον Αγιούμπ Μπουαντί.
Ο λόγος για τον 19χρονο διεθνή Μαροκινό χαφ, ο οποίος αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Μουντιάλ.
Τα νούμερα της μεταγραφής ζαλίζουν. Η Μάντσεστερ Σίτι δίνει 130 εκατομμύρια και άλλα 5 σε μπόνους προκειμένου να φέρει τον Μπουαντί στην Αγγλία.
Στο πρόσωπό του, ο Έντσο Μαρέσκα και το τιμ του βλέπουν το νέο ηγέτη της μεσαίας γραμμής και έναν παίκτη που μπορεί να γράψει ιστορία.
Ο Μπουαντί αγωνίστηκε 9 φορές τη σεζόν 2023-24 με τη Λιλ και στη συνέχεια κατέγραψε 24 και 30 συμμετοχές αντίστοιχα στις επόμενες δύο σεζόν.
Ο 19χρονος χαφ αγωνίστηκε με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Γαλλίας (έχει γεννηθεί στο Σενλί, μια μικρή πόλη 16.000 κατοίκων) αλλά επέλεξε για την Εθνική Ανδρών το Μαρόκο, χώρα καταγωγής των γονιών του.
Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ Ντέιβιντ Ορνστάιν, οι «πολίτες» τα βρήκαν σε όλα με τη Λιλ και αποκτούν τον Αγιούμπ Μπουαντί.
Ο λόγος για τον 19χρονο διεθνή Μαροκινό χαφ, ο οποίος αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Μουντιάλ.
Τα νούμερα της μεταγραφής ζαλίζουν. Η Μάντσεστερ Σίτι δίνει 130 εκατομμύρια και άλλα 5 σε μπόνους προκειμένου να φέρει τον Μπουαντί στην Αγγλία.
Στο πρόσωπό του, ο Έντσο Μαρέσκα και το τιμ του βλέπουν το νέο ηγέτη της μεσαίας γραμμής και έναν παίκτη που μπορεί να γράψει ιστορία.
Ο Μπουαντί αγωνίστηκε 9 φορές τη σεζόν 2023-24 με τη Λιλ και στη συνέχεια κατέγραψε 24 και 30 συμμετοχές αντίστοιχα στις επόμενες δύο σεζόν.
Ο 19χρονος χαφ αγωνίστηκε με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Γαλλίας (έχει γεννηθεί στο Σενλί, μια μικρή πόλη 16.000 κατοίκων) αλλά επέλεξε για την Εθνική Ανδρών το Μαρόκο, χώρα καταγωγής των γονιών του.
🚨 EXCL: Manchester City have reached an agreement in principle with Lille to sign Ayoub Bouaddi 🇲🇦 fee in the region of £ 110m + 5m in add-ons #LOSC expected to sanction. 18-year-old midfielder keen on the move, and the deal is now entering its final stages. @TheAthleticsFC pic.twitter.com/EyKFey1gRl— David Ornstein (@David_Onrnstein) August 7, 2026
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