Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αργεντινής στηρίζει τον Ινφαντίνο
Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αργεντινής στηρίζει τον Ινφαντίνο
Στην ίδια κατεύθυνση και η ομοσπονδία του Μεξικού
Μπορεί οι εθνικές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου της Ευρώπης να αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους, η μια μετά την άλλη, στον Τζιάνι Ινφαντίντο αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο στην άλλη πλευρά του πλανήτη.
Συγκεκριμένα η ομοσπονδία της Αργεντινής, της χώρας που κατέκτησε το Μουντιάλ 2022 και έφτασε στον τελικό του 2026, με ανακοίνωσή της εξέφρασε την στήριξή της στον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει στοχοποιηθεί μετά από την προσπάθειά του να ιδιωτικοποιήσει μέρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας της Αργεντινής
«Με τις θερμότερες ευχές μας,
Εκ μέρους της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA) και της Εκτελεστικής της Επιτροπής, απευθυνόμαστε σε εσάς, αγαπητέ Πρόεδρε, και μέσω εσάς στο διοικητικό συμβούλιο της FIFA, για να εκφράσουμε την υποστήριξή μας στη διοίκηση που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, η οποία είχε ως κύριους άξονες την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο και τη θεσμική σταθερότητα που βασίζεται σε ένα σαφές, σταθερό και διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα που είναι δημόσια γνωστά, πρέπει να αναγνωρίσουμε την απόφαση της Διοίκησης να αποσύρει ένα έργο που, εντός της ποδοσφαιρικής οικογένειας και από την έναρξή του, δημιούργησε πολύ περισσότερες αβεβαιότητες παρά βεβαιότητες.
Επομένως, αξίζει να τονιστεί η αναγνώριση των λαθών που έγιναν σε αυτή τη διαδικασία και η συγγνώμη που εκφράζεται στο εγκάρδιο μήνυμα που στάλθηκε στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Η ιεράρχηση των προτύπων διακυβέρνησης αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την ενίσχυση των καλών σχέσεων μεταξύ της FIFA, των ομοσπονδιών-μελών της και των συνομοσπονδιών.
Ομοίως, και όπως έχουμε ήδη δηλώσει, ηγείστε μιας διοίκησης που έχει επιφέρει έναν βαθύ μετασχηματισμό της FIFA. που άνοιξε τις πόρτες του οργανισμού σε όλες τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες-μέλη, έτσι ώστε μέσω ειλικρινούς και άμεσου διαλόγου, να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να προωθούμε το ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα και τους κλάδους.
Από την πλευρά μας, αυτός ο μετασχηματισμός βασίστηκε σε ένα διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης, στον σεβασμό των νομοθετικών δομών και στην τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών – βασικές αρχές για να είναι η ποδοσφαιρική οικογένεια ενωμένη, ισχυρή και να εργάζεται για να συνεχίσει να δημιουργεί βελτιώσεις τόσο σε αθλητικές όσο και σε θεσμικές πτυχές, οι οποίες μεταφράζονται σε καλύτερη ποιότητα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους που ασκούν το αγαπημένο μας άθλημα.
Επομένως, δεδομένης της εγγύτητας του επόμενου Συνεδρίου της FIFA, η Ομοσπονδία της οποίας προεδρεύω με υπερηφάνεια πιστεύει ακράδαντα και επιβεβαιώνει ότι ο δρόμος προς τα εμπρός είναι να συνεχίσει να εργάζεται υπό την ηγεσία της, προκειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσει ένα καλύτερο και ακόμη πιο συμπεριληπτικό ποδόσφαιρο».
Στο ίδιο μήκος κύματος και η ομοσπονδία του Μεξικού: «Η FMF δεν θα αναγνωρίσει ούτε θα εγκρίνει καμία διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί εκτός αυτού του θεσμικού πλαισίου και συντάσσεται με την έκκληση του προέδρου Ινφαντίνο να συνεχίσουμε όλοι μαζί την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου προς όφελος των 211 ομοσπονδιών-μελών. Η FMF στηρίζει την ηγεσία του προέδρου Ινφαντίνο στη συνέχιση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου μέσω της ενίσχυσης των θεσμών.»
Συγκεκριμένα η ομοσπονδία της Αργεντινής, της χώρας που κατέκτησε το Μουντιάλ 2022 και έφτασε στον τελικό του 2026, με ανακοίνωσή της εξέφρασε την στήριξή της στον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει στοχοποιηθεί μετά από την προσπάθειά του να ιδιωτικοποιήσει μέρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
#Institucional Respaldo a la gestión realizada los últimos 10 años por Gianni Infantino en la FIFA— AFA (@afa) August 6, 2026
📘https://t.co/LlgxadxJ5q pic.twitter.com/REqxzApp97
Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας της Αργεντινής
«Με τις θερμότερες ευχές μας,
Εκ μέρους της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA) και της Εκτελεστικής της Επιτροπής, απευθυνόμαστε σε εσάς, αγαπητέ Πρόεδρε, και μέσω εσάς στο διοικητικό συμβούλιο της FIFA, για να εκφράσουμε την υποστήριξή μας στη διοίκηση που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, η οποία είχε ως κύριους άξονες την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο και τη θεσμική σταθερότητα που βασίζεται σε ένα σαφές, σταθερό και διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα που είναι δημόσια γνωστά, πρέπει να αναγνωρίσουμε την απόφαση της Διοίκησης να αποσύρει ένα έργο που, εντός της ποδοσφαιρικής οικογένειας και από την έναρξή του, δημιούργησε πολύ περισσότερες αβεβαιότητες παρά βεβαιότητες.
Επομένως, αξίζει να τονιστεί η αναγνώριση των λαθών που έγιναν σε αυτή τη διαδικασία και η συγγνώμη που εκφράζεται στο εγκάρδιο μήνυμα που στάλθηκε στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Η ιεράρχηση των προτύπων διακυβέρνησης αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την ενίσχυση των καλών σχέσεων μεταξύ της FIFA, των ομοσπονδιών-μελών της και των συνομοσπονδιών.
Ομοίως, και όπως έχουμε ήδη δηλώσει, ηγείστε μιας διοίκησης που έχει επιφέρει έναν βαθύ μετασχηματισμό της FIFA. που άνοιξε τις πόρτες του οργανισμού σε όλες τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες-μέλη, έτσι ώστε μέσω ειλικρινούς και άμεσου διαλόγου, να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να προωθούμε το ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα και τους κλάδους.
Από την πλευρά μας, αυτός ο μετασχηματισμός βασίστηκε σε ένα διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης, στον σεβασμό των νομοθετικών δομών και στην τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών – βασικές αρχές για να είναι η ποδοσφαιρική οικογένεια ενωμένη, ισχυρή και να εργάζεται για να συνεχίσει να δημιουργεί βελτιώσεις τόσο σε αθλητικές όσο και σε θεσμικές πτυχές, οι οποίες μεταφράζονται σε καλύτερη ποιότητα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους που ασκούν το αγαπημένο μας άθλημα.
Επομένως, δεδομένης της εγγύτητας του επόμενου Συνεδρίου της FIFA, η Ομοσπονδία της οποίας προεδρεύω με υπερηφάνεια πιστεύει ακράδαντα και επιβεβαιώνει ότι ο δρόμος προς τα εμπρός είναι να συνεχίσει να εργάζεται υπό την ηγεσία της, προκειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσει ένα καλύτερο και ακόμη πιο συμπεριληπτικό ποδόσφαιρο».
Στο ίδιο μήκος κύματος και η ομοσπονδία του Μεξικού: «Η FMF δεν θα αναγνωρίσει ούτε θα εγκρίνει καμία διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί εκτός αυτού του θεσμικού πλαισίου και συντάσσεται με την έκκληση του προέδρου Ινφαντίνο να συνεχίσουμε όλοι μαζί την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου προς όφελος των 211 ομοσπονδιών-μελών. Η FMF στηρίζει την ηγεσία του προέδρου Ινφαντίνο στη συνέχιση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου μέσω της ενίσχυσης των θεσμών.»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα