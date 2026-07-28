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Ο… viral σταρ του Μουντιάλ έκανε την τύχη του: Τα κέρδη του Βοζίνια από τη μεταγραφή του
SPORTS

Ο… viral σταρ του Μουντιάλ έκανε την τύχη του: Τα κέρδη του Βοζίνια από τη μεταγραφή του

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Βοζίνια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δεν πέρασαν απαρατήρητες και ο πολύπειρος τερματοφύλακας εξαργυρώνει πλέον την εκπληκτική του παρουσία με ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο συμβόλαιο στη Χιλή

Ο… viral σταρ του Μουντιάλ έκανε την τύχη του: Τα κέρδη του Βοζίνια από τη μεταγραφή του
Ο 40χρονος διεθνής γκολκίπερ από το Πράσινο Ακρωτήρι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κόλο Κόλο, με την οποία υπέγραψε συμφωνία διάρκειας 18 μηνών. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio ADN της Χιλής, ο Βοζίνια θα αμείβεται με 47 εκατομμύρια πέσος Χιλής τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 44.000 ευρώ μηνιαίως ή 528.000 ευρώ ετησίως.

Παρότι πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους μισθούς στο πρωτάθλημα της Χιλής, ο Βοζίνια δεν θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της ομάδας. Αυτή η θέση εξακολουθεί να ανήκει στον πολύπειρο Αρτούρο Βιδάλ, ο οποίος εισπράττει περίπου 114 εκατομμύρια πέσος τον μήνα, δηλαδή σχεδόν 107.000 ευρώ.

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