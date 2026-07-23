«Βόμβα» με Ρόδρι: Μπαίνει ξανά στο χειρουργείο

Ενώ τις τελευταίες ώρες συζητιέται έντονα ότι ο Ρόδρι είναι έτοιμος να αφήσει τη Μάντσεστερ Σίτι για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά τον παίκτη αποκαλύπτει το «Athletic»