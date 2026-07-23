Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς
«Βόμβα» με Ρόδρι: Μπαίνει ξανά στο χειρουργείο
«Βόμβα» με Ρόδρι: Μπαίνει ξανά στο χειρουργείο
Ενώ τις τελευταίες ώρες συζητιέται έντονα ότι ο Ρόδρι είναι έτοιμος να αφήσει τη Μάντσεστερ Σίτι για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά τον παίκτη αποκαλύπτει το «Athletic»
Σύμφωνα με το έγκυρο μέσο ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Ισπανίας στο πρόσφατο Μουντιάλ και κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης, πρόκειται να μπει άμεσα στο χειρουργείο προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση στη μέση, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στη δράση.
Ο αρχηγός της «Ρόχα» αγωνίστηκε βασικός και στα οκτώ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας πίσω του δύο συνεχόμενες σεζόν που είχαν σημαδευτεί από τραυματισμούς με τους «πολίτες». Κι ενώ το μέλλον του στο «Έτιχαντ» βρίσκεται στον… αέρα, καθώς απομένει μόλις ένας χρόνος στο συμβόλαιό του, είναι αναγκασμένος να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου, λόγω τραυματισμού, μετά την επέμβαση που είχε κάνει στο γόνατό του προς τα τέλη του 2024 κι έμεινε εκτός γηπέδων για έναν χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο αρχηγός της «Ρόχα» αγωνίστηκε βασικός και στα οκτώ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας πίσω του δύο συνεχόμενες σεζόν που είχαν σημαδευτεί από τραυματισμούς με τους «πολίτες». Κι ενώ το μέλλον του στο «Έτιχαντ» βρίσκεται στον… αέρα, καθώς απομένει μόλις ένας χρόνος στο συμβόλαιό του, είναι αναγκασμένος να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου, λόγω τραυματισμού, μετά την επέμβαση που είχε κάνει στο γόνατό του προς τα τέλη του 2024 κι έμεινε εκτός γηπέδων για έναν χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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