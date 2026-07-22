Το γαλλικό δίλημμα… του Ομπράντοβιτς ανάμεσα σε Μαλεντόν και Φρανσίσκο

.Την ίδια στιγμή, το όνομα του Σιλβέν Φρανσίσκο εξακολουθεί να συνδέεται με το «τριφύλλι», έστω κι αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή υπόθεση, καθώς η κατάσταση στη Βιλερμπάν ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα.Πρόκειται για δύο γκαρντ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που όμως μπορούν να προσφέρουν λύσεις υψηλού επιπέδου στην περιφέρεια της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.