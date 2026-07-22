Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Το γαλλικό δίλημμα… του Ομπράντοβιτς ανάμεσα σε Μαλεντόν και Φρανσίσκο
Το γαλλικό δίλημμα… του Ομπράντοβιτς ανάμεσα σε Μαλεντόν και Φρανσίσκο
Η αναζήτηση ενός πρωτοκλασάτου γκαρντ συνεχίζεται στον Παναθηναϊκό, με το όνομα του Τεό Μαλεντόν να βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, πριν ο ίδιος απορρίψει την πρόταση των «πράσινων»
.Την ίδια στιγμή, το όνομα του Σιλβέν Φρανσίσκο εξακολουθεί να συνδέεται με το «τριφύλλι», έστω κι αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή υπόθεση, καθώς η κατάσταση στη Βιλερμπάν ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα.
Πρόκειται για δύο γκαρντ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που όμως μπορούν να προσφέρουν λύσεις υψηλού επιπέδου στην περιφέρεια της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Πρόκειται για δύο γκαρντ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που όμως μπορούν να προσφέρουν λύσεις υψηλού επιπέδου στην περιφέρεια της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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