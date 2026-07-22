Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Η αγωνία στο «κόκκινο»: Ο Μέσι ανακοινώνει την απόφαση για το μέλλον του
Η αγωνία στο «κόκκινο»: Ο Μέσι ανακοινώνει την απόφαση για το μέλλον του
Ο Μέσι έχει μπροστά του μια μεγάλη απόφαση…
Το πρωί της Τρίτης (22/7), ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Φίσερτον, αφού επέλεξε να μην επιστρέψει στο Μπουένος Άιρες μαζί με την υπόλοιπη αποστολή. Προσγειώθηκε με την ιδιωτική πτήση N142QS, η οποία είχε απογειωθεί από το Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα