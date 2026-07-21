Ο προπονητής της Μπριζ αποθεώνει τον Τζόλη: Θα δείξει στην Άρσεναλ πως είναι κορυφαίος παίκτης
Ο προπονητής της Μπριζ αποθεώνει τον Τζόλη: Θα δείξει στην Άρσεναλ πως είναι κορυφαίος παίκτης
Ο Ιβάν Λέκο «στάζει μέλι» για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ, λίγο πριν ανακοινωθεί η μεταγραφή του στους πρωταθλητές Αγγλίας
Ο Χρήστος Τζόλης ετοιμάζεται για τη μεταγραφή της καριέρας του.
Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ βρίσκεται μια ανάσα από την Άρσεναλ, σε μια από τις σημαντικότερες μετακινήσεις στην Ευρώπη έως τώρα.
Ο προπονητής της Μπριζ, ο Ιβάν Λέκο σε δηλώσεις του στο DAZN, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τζόλη.
«Ο Τζόλης είναι ένα φανταστικό παράδειγμα για όλους.
Κάθε προπόνηση ήταν ένας αγώνας για αυτόν. Έδωσε τα πάντα για την καριέρα του. Μετά ανταμείβεσαι, καθώς σου επιτρέπεται να υπογράψεις με έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτόν, πολύ σημαντικό για την Κλαμπ Μπριζ και πολύ σημαντικό για το βελγικό ποδόσφαιρο».
Ο Λέκο τόνισε πως είναι σίγουρος, ότι ο Τζόλης θα δείξει στο τοπ επίπεδο της Άρσεναλ, πως είναι κορυφαίος ποδοσφαιριστής: «Είμαι πεπεισμένος ότι ο Τζόλης θα δείξει στο υψηλότερο επίπεδο της Premier League και του Champions League ότι είναι κορυφαίος παίκτης.
Αυτό είναι ένα καλό μάθημα για όλους τους νεαρούς παίκτες. Στο ποδόσφαιρο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά.
Σταμάτα να μιλάς, δούλεψε σκληρά και κάνε τα πάντα για να βελτιώνεσαι κάθε μέρα. Ακριβώς όπως έκανε ο Χρήστος. Χαίρομαι πολύ για αυτόν και λυπάμαι πολύ για μένα. Χάνουμε έναν κορυφαίο παίκτη.
Είμαι πεπεισμένος ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής και θα δείξει πως αξίζει να βρίσκεται εκεί».
Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ βρίσκεται μια ανάσα από την Άρσεναλ, σε μια από τις σημαντικότερες μετακινήσεις στην Ευρώπη έως τώρα.
Ο προπονητής της Μπριζ, ο Ιβάν Λέκο σε δηλώσεις του στο DAZN, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τζόλη.
«Ο Τζόλης είναι ένα φανταστικό παράδειγμα για όλους.
Κάθε προπόνηση ήταν ένας αγώνας για αυτόν. Έδωσε τα πάντα για την καριέρα του. Μετά ανταμείβεσαι, καθώς σου επιτρέπεται να υπογράψεις με έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτόν, πολύ σημαντικό για την Κλαμπ Μπριζ και πολύ σημαντικό για το βελγικό ποδόσφαιρο».
Ο Λέκο τόνισε πως είναι σίγουρος, ότι ο Τζόλης θα δείξει στο τοπ επίπεδο της Άρσεναλ, πως είναι κορυφαίος ποδοσφαιριστής: «Είμαι πεπεισμένος ότι ο Τζόλης θα δείξει στο υψηλότερο επίπεδο της Premier League και του Champions League ότι είναι κορυφαίος παίκτης.
Αυτό είναι ένα καλό μάθημα για όλους τους νεαρούς παίκτες. Στο ποδόσφαιρο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά.
Σταμάτα να μιλάς, δούλεψε σκληρά και κάνε τα πάντα για να βελτιώνεσαι κάθε μέρα. Ακριβώς όπως έκανε ο Χρήστος. Χαίρομαι πολύ για αυτόν και λυπάμαι πολύ για μένα. Χάνουμε έναν κορυφαίο παίκτη.
Είμαι πεπεισμένος ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής και θα δείξει πως αξίζει να βρίσκεται εκεί».
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