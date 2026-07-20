Το Protothema Sports με ανάλυση για το Μουντιάλ 2026 και καλεσμένους Θανάση Κολιτσιδάκη και Σοφοκλή Πιλάβιο
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Protothema Sports Εκπομπή Μουντιάλ Μουντιάλ 2026 Ισπανία Αργεντινή

Το Protothema Sports με ανάλυση για το Μουντιάλ 2026 και καλεσμένους Θανάση Κολιτσιδάκη και Σοφοκλή Πιλάβιο

Όλα τα παρασκήνια του τελικού και πλήρης ανάλυση του Μουντιάλ 2026 στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr της Δευτέρας 20 Ιουλίου

Protothema Sports με ανάλυση για το Μουντιάλ και καλεσμένους Θανάση Κολιτσιδάκη, Σοφοκλή Πιλάβιο
Το Protothema Sports με ανάλυση για το Μουντιάλ 2026 και καλεσμένους Θανάση Κολιτσιδάκη και Σοφοκλή Πιλάβιο
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Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια αφού «λύγισε» την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι. Όλα τα παρασκήνια του τελικού και πλήρης ανάλυση του Μουντιάλ 2026 στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr της Δευτέρας 20 Ιουλίου.

Στην εκπομπή μίλησαν ο Μουντιαλικός άσος Θανάσης Κολιτσιδάκης και ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Σοφοκλής Πιλάβιος.

Παρουσιαστές οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.

Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.

Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.
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