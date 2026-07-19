Δεν είναι μόνο ο Φρανσίσκο στην λίστα του Ομπράντοβιτς από την Βιλερμπάν – Αυτός βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Παναθηναϊκού

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Το αρχικό πλάνο για μπάτζετ που θα άγγιζε τα 59 εκατομμύρια ευρώ εγκαταλείφθηκε, με τη γαλλική ομάδα να παρουσιάζει εναλλακτικό προϋπολογισμό περίπου 24 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που βάζει σε αμφισβήτηση τη δυνατότητά της να διατηρήσει όλα τα μεγάλα συμβόλαια που υπέγραψε το φετινό καλοκαίρι.Το ενδιαφέρον για τον ΦρανσίσκοΟι πρώτες εξελίξεις δεν άργησαν να συνδεθούν με τον Παναθηναϊκό. Όπως αποκάλυψε το γαλλικό BeBasket στις 18 Ιουλίου, οι «πράσινοι» παρακολουθούν την περίπτωση του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους γκαρντ της EuroLeague και βρίσκεται στη λίστα τους για την ενίσχυση της περιφέρειας.Ο διεθνής Γάλλος, που συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης τη σεζόν 2025-26, θα μπορούσε να αποτελέσει μία εξαιρετική επιλογή, εφόσον οι οικονομικές εξελίξεις στη Βιλερμπάν οδηγήσουν σε αποχωρήσεις παικτών.Στο μικροσκόπιο και ο Ουάιλερ-ΜπαμπΩστόσο, ο Φρανσίσκο δεν είναι η μοναδική περίπτωση που απασχολεί τον Παναθηναϊκό από τη γαλλική ομάδα.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «πράσινοι» έχουν στραμμένη την προσοχή τους και στον Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ, έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει λύσεις σε πολλές θέσεις της περιφέρειας χάρη στην ποιότητα, την αμυντική του συνέπεια και την εμπειρία του στο κορυφαίο επίπεδο.Ο 31χρονος Αμερικανογερμανός ανακοινώθηκε πρόσφατα από τη Βιλερμπάν με συμβόλαιο έως το 2028, προερχόμενος από την Αναντολού Εφές, ενώ το 2025 είχε αναδειχθεί Αμυντικός της Χρονιάς στην EuroLeague.Αν, τελικά, η γαλλική ομάδα αναγκαστεί να περιορίσει σημαντικά το μπάτζετ της, η περίπτωσή του αναμένεται να απασχολήσει αρκετές ομάδες της EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.Πλέον, όλα θα εξαρτηθούν από το αν ο Τόνι Πάρκερ καταφέρει να βρει νέο επενδυτή, ώστε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια και να διατηρήσει ανέπαφο το φιλόδοξο ρόστερ της Βιλερμπάν.