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Μέσι: «Έχω ήδη τερματίσει το ''παιχνίδι'' στο προηγούμενο Μουντιάλ»
Μέσι: «Έχω ήδη τερματίσει το ''παιχνίδι'' στο προηγούμενο Μουντιάλ»
Ο Λιονέλ Μέσι σε δηλώσεις που παραχώρησε άφησε να εννοηθεί πως έχει πετύχει τα πάντα στην καριέρα του, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022
Ώρες μετράμε πλέον για τον μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Λιονέλ Μέσι, που θέλει να κάνει το back to back με την Αργεντινή, εάν και εφόσον επικρατήσει της Ισπανίας το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) στο MetLife Stadium.
Ο Pulga που έχει κάνει τη φετινή διοργάνωση... δικιά του, όντας πρώτος σε πολλές στατιστικές κατηγορίες παρότι 39 ετών, και παρουσιάζεται μάλιστα φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα» του 2026, παραχώρησε δηλώσεις σε γνωστό δημοσιογράφο.
Εκεί, είπε αυτό που λίγο πολύ όλοι μας έχουμε σκεφτεί για εκείνον, αυτό που πιθανότατα ισχύει: Πως ο άνθρωπος έχει... τερματίσει το άθλημα! Ο ρεπόρτερ του είπε ότι αντιμετώπισε για πρώτη φορά την Αγγλία και την κέρδισε, και το παρομοίασε με νέα πίστα σε videogame, με τον Μέσι να απαντάει γελώντας πως «Έχω τελειώσει αυτό το παιχνίδι από το προηγούμενο Μουντιάλ».
πηγή: gazzetta
Ο Pulga που έχει κάνει τη φετινή διοργάνωση... δικιά του, όντας πρώτος σε πολλές στατιστικές κατηγορίες παρότι 39 ετών, και παρουσιάζεται μάλιστα φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα» του 2026, παραχώρησε δηλώσεις σε γνωστό δημοσιογράφο.
🎙️ « Ta carrière est comme un jeu vidéo, vous continuez à débloquer de nouveaux niveaux jusqu'à atteindre la fin… »— Actu Foot (@ActuFoot_) July 17, 2026
🗣️ Lionel Messi 🇦🇷 : « J’AI DÉJÀ TERMINÉ LE JEU AU MONDIAL D’AVANT… » 🤣🎮🐐 pic.twitter.com/YNiayirtby
πηγή: gazzetta
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