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Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Γιόελ Ρόκα
SPORTS
Γιόελ Ρόκα Ολυμπιακός

Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Γιόελ Ρόκα

Στον Ολυμπιακό με κάθε επισημότητα είναι ο Γιόελ Ρόκα ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και ανήκει πλέον στο δυναμικό των Πειραιωτών

Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Γιόελ Ρόκα
Μετά από αρκετές εβδομάδες διαπραγματεύσεων, ο Ολυμπιακός κατάφερε να... λυγίσει τη Τζιρόνα και να κάνει δικό του τον Γιόελ Ρόκα προκειμένου να ενισχυθεί στη μεσοεπιθετική του γραμμή.

Ο 21χρονος εξτρέμ ανακοινώθηκε από τους «ερυθρόλευκους» αφού προηγουμένως είχε περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και θα μπει κατευθείαν στο αεροπλάνο για να ενταχθεί με την υπόλοιπη αποστολή στην Ολλανδία όπου γίνεται στο β' στάδιο της προετοιμασίας.

Να θυμίσουμε ότι ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής θα κοστίσει στον Ολυμπιακό ένα ποσό κοντά στα 5 εκατ. ευρώ ενώ υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης στο 20%.


Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ γεννήθηκε στην πόλη Camprodón, στις 7 Ιουνίου 2005.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Barcelona και το 2019 μεταπήδησε σε αυτά της Girona, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε 33 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 32 στη LaLiga (τρία γκολ και μία ασίστ).

Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στη Mirandés με τη μορφή δανεισμού (43 συμμετοχές, έξι γκολ, τρεις ασίστ).

Ο Ρόκα είναι διεθνής με όλες τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

Τζόελ, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει».

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