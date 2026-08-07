Μοκόκα: Θέλουμε να χτίσουμε κάτι μεγάλο στον Άρη
SPORTS
Άνταμ Μοκόκα Άρης

Μοκόκα: Θέλουμε να χτίσουμε κάτι μεγάλο στον Άρη

Οι πρώτες δηλώσεις του  Άνταμ Μοκόκα ως παίκτη του Άρη

Μοκόκα: Θέλουμε να χτίσουμε κάτι μεγάλο στον Άρη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τις πρώτες σκέψεις του για τη συνεργασία του με τον Άρη, για την επόμενη διετία, "ξεδίπλωσε" ο Άνταμ Μοκόκα. Ο Γάλλος διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, MVP των τελικών την περασμένη σεζόν στο EuroCup με την Μπουργκ, με την οποία κατέκτησε το τρόπαιο της διοργάνωσης, τοποθετήθηκε σήμερα, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, αναφέροντας:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για την έλευσή μου στον Άρη. Ανυπομονώ να φτάσω στη Θεσσαλονίκη και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό σταφ και τους φιλάθλους της ομάδας. Είμαι ενθουσιασμένος και ανυπόμονος για τη σεζόν που έρχεται. Θέλουμε να "χτίσουμε" κάτι μεγάλο με την ιδιοκτησία και τη διοίκηση, οι οποίες δείχνουν ότι έχουν υψηλές φιλοδοξίες και στόχους για την ομάδα και την πόλη γενικότερα».

Έχοντας αντιμετωπίσει τον Άρη δύο συνεχόμενες χρονιές (2023-25), ως παίκτης της Κλουζ, ο Μοκόκα γνωρίζει την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο "Nick Galis Hall" από τους υποστηρικτές των «κιτρινόμαυρων». Σχολίασε σχετικά: «Οι φίλαθλοι πάντα δίνουν ώθηση και όλη τους την ψυχή και την ενέργεια για τους παίκτες. Ανυπομονώ να νιώσω την ενέργεια και να ζήσω αυτήν την ατμόσφαιρα, αυτήν τη φορά ως... οικοδεσπότης. Οι φίλαθλοι του Άρη να περιμένουν ότι θα είμαι επιδραστικός και στα δύο άκρα του παρκέ και πως η ενέργεια που θα βγάλω στο γήπεδο θα είναι ασύγκριτη».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης