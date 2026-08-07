Μοκόκα: Θέλουμε να χτίσουμε κάτι μεγάλο στον Άρη
Μοκόκα: Θέλουμε να χτίσουμε κάτι μεγάλο στον Άρη
Οι πρώτες δηλώσεις του Άνταμ Μοκόκα ως παίκτη του Άρη
Τις πρώτες σκέψεις του για τη συνεργασία του με τον Άρη, για την επόμενη διετία, "ξεδίπλωσε" ο Άνταμ Μοκόκα. Ο Γάλλος διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, MVP των τελικών την περασμένη σεζόν στο EuroCup με την Μπουργκ, με την οποία κατέκτησε το τρόπαιο της διοργάνωσης, τοποθετήθηκε σήμερα, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, αναφέροντας:
«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για την έλευσή μου στον Άρη. Ανυπομονώ να φτάσω στη Θεσσαλονίκη και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό σταφ και τους φιλάθλους της ομάδας. Είμαι ενθουσιασμένος και ανυπόμονος για τη σεζόν που έρχεται. Θέλουμε να "χτίσουμε" κάτι μεγάλο με την ιδιοκτησία και τη διοίκηση, οι οποίες δείχνουν ότι έχουν υψηλές φιλοδοξίες και στόχους για την ομάδα και την πόλη γενικότερα».
Έχοντας αντιμετωπίσει τον Άρη δύο συνεχόμενες χρονιές (2023-25), ως παίκτης της Κλουζ, ο Μοκόκα γνωρίζει την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο "Nick Galis Hall" από τους υποστηρικτές των «κιτρινόμαυρων». Σχολίασε σχετικά: «Οι φίλαθλοι πάντα δίνουν ώθηση και όλη τους την ψυχή και την ενέργεια για τους παίκτες. Ανυπομονώ να νιώσω την ενέργεια και να ζήσω αυτήν την ατμόσφαιρα, αυτήν τη φορά ως... οικοδεσπότης. Οι φίλαθλοι του Άρη να περιμένουν ότι θα είμαι επιδραστικός και στα δύο άκρα του παρκέ και πως η ενέργεια που θα βγάλω στο γήπεδο θα είναι ασύγκριτη».
«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για την έλευσή μου στον Άρη. Ανυπομονώ να φτάσω στη Θεσσαλονίκη και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό σταφ και τους φιλάθλους της ομάδας. Είμαι ενθουσιασμένος και ανυπόμονος για τη σεζόν που έρχεται. Θέλουμε να "χτίσουμε" κάτι μεγάλο με την ιδιοκτησία και τη διοίκηση, οι οποίες δείχνουν ότι έχουν υψηλές φιλοδοξίες και στόχους για την ομάδα και την πόλη γενικότερα».
Έχοντας αντιμετωπίσει τον Άρη δύο συνεχόμενες χρονιές (2023-25), ως παίκτης της Κλουζ, ο Μοκόκα γνωρίζει την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο "Nick Galis Hall" από τους υποστηρικτές των «κιτρινόμαυρων». Σχολίασε σχετικά: «Οι φίλαθλοι πάντα δίνουν ώθηση και όλη τους την ψυχή και την ενέργεια για τους παίκτες. Ανυπομονώ να νιώσω την ενέργεια και να ζήσω αυτήν την ατμόσφαιρα, αυτήν τη φορά ως... οικοδεσπότης. Οι φίλαθλοι του Άρη να περιμένουν ότι θα είμαι επιδραστικός και στα δύο άκρα του παρκέ και πως η ενέργεια που θα βγάλω στο γήπεδο θα είναι ασύγκριτη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα