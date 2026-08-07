Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Στην Ακαδημία ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού ο γιος του Τζιοβάνι
Στην Ακαδημία ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού ο γιος του Τζιοβάνι
Ο Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα θα είναι μέλος της Κ-23 της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Μέλος του Ολυμπιακού είναι πλέον και επίσημα ο γιος του Τζιοβάνι.
Ο Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και κάνει ήδη προετοιμασία με την Κ-23! Ο γιος του Τζιοβάνι είναι 20 ετών, μεσοεπιθετικός, και έχει παίξει και αυτός όπως και ο πατέρας
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα.
Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 στην Κοριτίμπα, κάνοντας τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα του São Bernardo, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Santos.
Τζουλιάνο, καλωσόρισες στον Ολυμπιακό».
Ο Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και κάνει ήδη προετοιμασία με την Κ-23! Ο γιος του Τζιοβάνι είναι 20 ετών, μεσοεπιθετικός, και έχει παίξει και αυτός όπως και ο πατέρας
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα.
Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 στην Κοριτίμπα, κάνοντας τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα του São Bernardo, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Santos.
Τζουλιάνο, καλωσόρισες στον Ολυμπιακό».
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