Στο Μπανγκλαντές υποστηρίζουν την Αργεντινή... πιο πολύ και από τους Αργεντινούς: Αποθέωσαν μέχρι και τον πρέσβη, δείτε βίντεο

Κι αφού επέζησαν από τα... θρίλερ με Πράσινο Ακρωτήρι (3-2 στην παράταση) και Αίγυπτο, μαζεύτηκαν και πάλι κατά χιλιάδες σε διάφορα μέρη, παρακολουθώντας υπό καταρρακτώδη βροχή (!) ένα τρίτο σερί θρίλερ στα προημιτελικά (3-1 την Ελβετία στην παράταση) πανηγυρίζοντας έξαλλα το γκολ του Χουλιάν Άλβαρεζ (έκανε το 2-1 στο 111') και την πρόκριση.Aν το 1986 ήταν η πρώτη φορά που είδαν σε μια έγχρωμη τηλεόραση τους πρώην αποκοιοκράτες τους (Άγγλους) να χάνουν από το «χέρι (αλλά και το πόδι) του Θεού», τώρα 40 χρόνια αργότερα, ακόμη και οι Μπαγκλαντεσιανοί φίλοι της Βραζιλίας θα είναι μαζί τους για να στηρίξουν την αλμπισελέστε στον μεγάλο ημιτελικό με την Αγγλία (15/7, 22:00).