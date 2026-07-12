Στο Μπανγκλαντές υποστηρίζουν την Αργεντινή... πιο πολύ και από τους Αργεντινούς: Αποθέωσαν μέχρι και τον πρέσβη, δείτε βίντεο
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Στο Μπανγκλαντές υποστηρίζουν την Αργεντινή... πιο πολύ και από τους Αργεντινούς: Αποθέωσαν μέχρι και τον πρέσβη, δείτε βίντεο

Η χώρα της Ασίας, που δεν έχει προκριθεί ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ, ζει... στο έπακρο τη φετινή διοργάνωση - Δείτε συγκλονιστικές εικόνες με χιλιάδες ανθρώπους να πανηγυρίζουν τις επιτυχίες της Εθνικής Αργεντινής και του Λιονέλ Μέσι

Στο Μπανγκλαντές υποστηρίζουν την Αργεντινή... πιο πολύ και από τους Αργεντινούς: Αποθέωσαν μέχρι και τον πρέσβη, δείτε βίντεο
Δημήτρης Τυχάλας, Αντώνης Πατσούρας
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Η απόσταση που χωρίζει την Αργεντινή από το Μπανγκλαντές είναι μόλις.... 16.780 χιλιόμετρα και δεν υπάρχει πτήση που να συνδέει απευθείας τις δύο χώρες.

Θεωρητικά δεν υπάρχει κάτι που να συνδέει τις δύο διαφορετικές κοινωνίες, ωστόσο όταν στην... εξίσωση μπαίνει ο αθλητισμός και δη το ποδόσφαιρο, όλα αλλάζουν.

Στο Μπανγκλαντές λατρεύουν το κρίκετ, αλλά η χώρα των 170 εκατομμυρίων ψυχών παρόλο που δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και έχει ελάχιστες διακρίσεις στο ποδόσφαιρο, έχει πραγματική ψύχωση με το Μουντιάλ και με δύο ομάδες: τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Με την σελεσάο να μας αποχαιρετά πρόωρα, τα εκατομμύρια των οπαδών της στην ασιατική χώρα έχουν βάλει τις φανέλες στις ντουλάπες και έχουν κλείστει στα σπίτια τους την ώρα που οι φίλοι της αλμπισελέστε έχουν μετατρέψει την πρωτεύουσα Ντάκα (αλλά και άλλες πόλεις) σε... Μπουένος Άιρες.

Για τους κατοίκους του Μπανγκλαντές η αγάπη για τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του χρονολογείται από το 1986. Τη χρονιά που η πλειοψηφία των σπιτιών απέκτησε έγχρωμες τηλεοράσεις και η κρατική τηλεόραση μετέδωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σ' εκείνη τη διοργάνωση ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα το πήρε σχεδόν μόνος του, με τους Μπαγκλαντεσιανούς να το πανηγυρίζουν διπλά καθώς στον δρόμο προς τον τίτλο είχε αποκλείσει την Αγγλία. «Απέκλεισαν αυτούς που μας είχαν υπό κατοχή για 200 χρόνια».

Σαράντα χρόνια αργότερα, σ' αυτήν τη γωνιά της ασιατικής ηπείρου, παραμένει η ίδια παθολογική αγάπη και τρέλα για την Εθνική Αργεντινής και εννοείται για τον Λιονέλ Μέσι που λατρεύεται σαν Θεός.

Όσοι νομίζουν ότι υπάρχει κάποια δόση υπερβολής σ' όλα τα παραπάνω, ας δουν ένα από τα βίντεο που ακολουθούν για να καταλάβουν.

Αποθέωση μέχρι και για τον πρέσβη!

Ο Μαρσέλο Κάρλος Σέσα είναι ο πρέσβης της Αργεντινής στο Μπανγκλαντές. Αφού είδε τον αγώνα των ομίλων με την Ιορδανία στις εγκαταστάσεις του διεθνούς πανεπιστημίου της Ντάκα...

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... αποφάσισε να παρακολουθήσει το ματς με την Αίγυπτο (όπου η Αργεντινή έχανε με 0-2 στο 79' και τελικά κέρδισε με 3-2) από την fan zone που είχε δημιουργηθεί στην πρωτεύουσα της χώρας, με τον κόσμο να τον υποδέχεται σαν να είναι ποδοσφαιριστής της Αλμπισελέστε!



El embajador argentino en Bangladesh explica el fenómeno del fanatismo por la Selección


Κι αφού επέζησαν από τα... θρίλερ με Πράσινο Ακρωτήρι (3-2 στην παράταση) και Αίγυπτο, μαζεύτηκαν και πάλι κατά χιλιάδες σε διάφορα μέρη, παρακολουθώντας υπό καταρρακτώδη βροχή (!) ένα τρίτο σερί θρίλερ στα προημιτελικά (3-1 την Ελβετία στην παράταση) πανηγυρίζοντας έξαλλα το γκολ του Χουλιάν Άλβαρεζ (έκανε το 2-1 στο 111') και την πρόκριση.



Aν το 1986 ήταν η πρώτη φορά που είδαν σε μια έγχρωμη τηλεόραση τους πρώην αποκοιοκράτες τους (Άγγλους) να χάνουν από το «χέρι (αλλά και το πόδι) του Θεού», τώρα 40 χρόνια αργότερα, ακόμη και οι Μπαγκλαντεσιανοί φίλοι της Βραζιλίας θα είναι μαζί τους για να στηρίξουν την αλμπισελέστε στον μεγάλο ημιτελικό με την Αγγλία (15/7, 22:00).






Δημήτρης Τυχάλας, Αντώνης Πατσούρας
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