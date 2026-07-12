Άγγλοι και Αργεντινοί άρχισαν το... ζέσταμα στο Μαϊάμι πριν το μεγάλο ημιτελικό, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Αγγλίας Εθνική Αργεντινής Μουντιαλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Άγγλοι και Αργεντινοί άρχισαν το... ζέσταμα στο Μαϊάμι πριν το μεγάλο ημιτελικό, δείτε βίντεο

Επεισόδια τέσσερις ημέρες πριν το σπουδαίο ματς ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων

Άγγλοι και Αργεντινοί άρχισαν το... ζέσταμα στο Μαϊάμι πριν το μεγάλο ημιτελικό, δείτε βίντεο
Ο ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή «άρχισε» ήδη, τέσσερις ημέρες πριν τη σέντρα στην Ατλάντα. 

Δεν άρχισε όμως στο γήπεδο αλλά στους δρόμους. 

Άγγλοι και Αργεντίνοι δεν αντιμετώπισαν και τόσο ψύχραιμα το μεταξύ τους αντάμωμα στο Μαϊάμι. Την πόλη δηλαδή, που η ομάδα του Τούχελ απέκλεισε τη Νορβηγία στον προημιτελικό. 

Ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων, υπήρξαν μεγάλης έκτασης επεισόδια και μάλιστα με περισσότερες από μία εστία. 

Η Αργεντινή αντιμετώπιζε την Ελβετία στο Κάνσας ενώ ο σπουδαίος ημιτελικός θα γίνει την Τετάρτη 15/7 (22:00) στην Ατλάντα.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης