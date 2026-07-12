Άγγλοι και Αργεντινοί άρχισαν το... ζέσταμα στο Μαϊάμι πριν το μεγάλο ημιτελικό, δείτε βίντεο
Άγγλοι και Αργεντινοί άρχισαν το... ζέσταμα στο Μαϊάμι πριν το μεγάλο ημιτελικό, δείτε βίντεο
Επεισόδια τέσσερις ημέρες πριν το σπουδαίο ματς ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων
Ο ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή «άρχισε» ήδη, τέσσερις ημέρες πριν τη σέντρα στην Ατλάντα.
Δεν άρχισε όμως στο γήπεδο αλλά στους δρόμους.
Άγγλοι και Αργεντίνοι δεν αντιμετώπισαν και τόσο ψύχραιμα το μεταξύ τους αντάμωμα στο Μαϊάμι. Την πόλη δηλαδή, που η ομάδα του Τούχελ απέκλεισε τη Νορβηγία στον προημιτελικό.
Ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων, υπήρξαν μεγάλης έκτασης επεισόδια και μάλιστα με περισσότερες από μία εστία.
Η Αργεντινή αντιμετώπιζε την Ελβετία στο Κάνσας ενώ ο σπουδαίος ημιτελικός θα γίνει την Τετάρτη 15/7 (22:00) στην Ατλάντα.
Δεν άρχισε όμως στο γήπεδο αλλά στους δρόμους.
Άγγλοι και Αργεντίνοι δεν αντιμετώπισαν και τόσο ψύχραιμα το μεταξύ τους αντάμωμα στο Μαϊάμι. Την πόλη δηλαδή, που η ομάδα του Τούχελ απέκλεισε τη Νορβηγία στον προημιτελικό.
Ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων, υπήρξαν μεγάλης έκτασης επεισόδια και μάλιστα με περισσότερες από μία εστία.
Η Αργεντινή αντιμετώπιζε την Ελβετία στο Κάνσας ενώ ο σπουδαίος ημιτελικός θα γίνει την Τετάρτη 15/7 (22:00) στην Ατλάντα.
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