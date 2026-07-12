Θρίαμβος του Σίνερ στο Wimbledon, 3-1 στον τελικό τον Ζβέρεφ
SPORTS
Γιανίκ Σίνερ Αλεξάντερ Ζβέρεφ Wimbledon

Θρίαμβος του Σίνερ στο Wimbledon, 3-1 στον τελικό τον Ζβέρεφ

Ο Ιταλός τενίστας κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το βρετανικό Open

Θρίαμβος του Σίνερ στο Wimbledon, 3-1 στον τελικό τον Ζβέρεφ
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Ο Γιανίκ Σίνερ είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο νικητής του Wimbledon. 

Στον τελικό που είχε διάρκεια 3 ώρες και 46 λεπτά, επικράτησε με 3-1 σετ (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) του Αλεξάντερ Ζβέρεφ. 

Ο τελικός ξεκίνησε εξαιρετικά για τον Γερμανό, που πήρε το τάι μπρέικ και προηγήθηκε. Το δεύτερο σετ έδινε την εντύπωση πως ο αγώνας πήγαινε για μεγάλο ντέρμπι. 

Ο Σίνερ, ωστόσο, δεν απάντησε απλά με το ίδιο νόμισμα. Στο τρίτο σετ και στο τέταρτο έκανε τα μπρέικ, όποτε έπρεπε και πήρε τον τίτλο. 

Είναι το πέμπτο Grand Slam, που κατακτά στην καριέρα του. 

Ο Σίνερ, που είναι Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία Wimbledon. Το ΟΠΕΝ της Αυστραλίας το 2024 και το 2025 αλλά και το ΟΠΕΝ των ΗΠΑ το 2024.
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