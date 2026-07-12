Νεκρός 61χρονος κρατούμενος στις φυλακές Χαλκίδας
Νεκρός 61χρονος κρατούμενος στις φυλακές Χαλκίδας
Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή
Συναγερμός σήμανε την Κυριακή 12 Ιουλίου στις φυλακές Χαλκίδας, όταν ένας 61χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, ο 61χρονος εξέτιε ποινή κράτησης για οικονομικά εγκλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, ο 61χρονος εξέτιε ποινή κράτησης για οικονομικά εγκλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.
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