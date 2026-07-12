Νεκρός 61χρονος κρατούμενος στις φυλακές Χαλκίδας
ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Χαλκίδας Νεκρός

Νεκρός 61χρονος κρατούμενος στις φυλακές Χαλκίδας

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή

Νεκρός 61χρονος κρατούμενος στις φυλακές Χαλκίδας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός σήμανε την Κυριακή 12 Ιουλίου στις φυλακές Χαλκίδας, όταν ένας 61χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, ο 61χρονος εξέτιε ποινή κράτησης για οικονομικά εγκλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης