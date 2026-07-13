Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν, επιθέσεις κατά πλοίων με drone από την Τεχεράνη
Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν, επιθέσεις κατά πλοίων με drone από την Τεχεράνη
Στόχος, κατά την αμερικανική πλευρά, να περιοριστεί η ικανότητα της Τεχεράνης να επιτίθεται σε ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ - Τουλάχιστον ένας νεκρός στο νοτιοδυτικό Ιράν
Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι άρχισε, για άλλη μία ημέρα, αεροπορικές επιθέσεις κατά θέσεων στο νότιο Ιράν για να περιορίσει τη δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.
Εν τω μεταξύ, το Ιράν, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, εξαπέλυσε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων σε απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ.
Οι πρώτες αναφορές μιλούν για εκρήξεις σε πόλεις του νοτίου Ιράν, όπως το Σιρίκ και το Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και σε περιοχές με πετροχημικά εργοστάσια.
Τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες στο νοτιοδυτικό Ιράν.
Σε ανάρτησή της η CENTCOM αναφέρει ότι: «σήμερα, στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, δηλ. μεσάνυχτα στην Ελλάδα), οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να συνεχίσουν να περιορίζουν την ικανότητά του να επιτίθεται σε πολίτες ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ. Ο Ανώτατος Διοικητής έδωσε εντολή για τις επιθέσεις αυτές, προκειμένου να λογοδοτήσουν οι ιρανικές δυνάμεις».
Μετά το πρώτο κύμα των αμερικανικών επιθέσεων, ο εκπρόσωπος της CENTCOM, δήλωσε ότι «την τελευταία ώρα, δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταρρίψει με επιτυχία έναν ιρανικό πύραυλο κρουζ και ένα μη επανδρωμένο drone αυτοκτονίας».
Το Ιράν, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, «καταδίκασε σθεναρά» τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του και κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.
Ακόμη κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την «επιστροφή της ανασφάλειας» στα Στενά του Ορμούζ.
Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν χτυπήσει άλλες τρεις φορές την περασμένη εβδομάδα, με το Ιράν να απαντά χθες με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και σειρά πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών θέσεων στη Μέση Ανατολή.
Νωρίτερα, το Ιράν είχε επιτεθεί σε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία με τη δικαιολογία ότι ακολουθούσε «μη εγκεκριμένη διαδρομή» στα Στενά του Ορμούζ. Ένας Ινδός ναυτικός είναι αγνοούμενος μετά την επίθεση.
Εν τω μεταξύ, το Ιράν, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, εξαπέλυσε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων σε απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ.
Οι πρώτες αναφορές μιλούν για εκρήξεις σε πόλεις του νοτίου Ιράν, όπως το Σιρίκ και το Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και σε περιοχές με πετροχημικά εργοστάσια.
Τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες στο νοτιοδυτικό Ιράν.
Σε ανάρτησή της η CENTCOM αναφέρει ότι: «σήμερα, στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, δηλ. μεσάνυχτα στην Ελλάδα), οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να συνεχίσουν να περιορίζουν την ικανότητά του να επιτίθεται σε πολίτες ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ. Ο Ανώτατος Διοικητής έδωσε εντολή για τις επιθέσεις αυτές, προκειμένου να λογοδοτήσουν οι ιρανικές δυνάμεις».
At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026
Το Ιράν, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, «καταδίκασε σθεναρά» τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του και κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.
Ακόμη κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την «επιστροφή της ανασφάλειας» στα Στενά του Ορμούζ.
Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν χτυπήσει άλλες τρεις φορές την περασμένη εβδομάδα, με το Ιράν να απαντά χθες με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και σειρά πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών θέσεων στη Μέση Ανατολή.
Νωρίτερα, το Ιράν είχε επιτεθεί σε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία με τη δικαιολογία ότι ακολουθούσε «μη εγκεκριμένη διαδρομή» στα Στενά του Ορμούζ. Ένας Ινδός ναυτικός είναι αγνοούμενος μετά την επίθεση.
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