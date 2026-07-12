Συγκλονίζει ο Ρονάλντο: «Έπεσα σε κατάθλιψη…»
Συγκλονίζει ο Ρονάλντο: «Έπεσα σε κατάθλιψη…»
Ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο Ναζάριο, μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε όταν αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα το 2011
Ο δύο φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» (1997 και 2002) και δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Βραζιλία (1994 και 2002), αποκάλυψε σε δηλώσεις του στο podcast «Futebol Legend Talks» τα έντονα συναισθήματα που βίωσε μετά την αποχώρησή του από τους αγωνιστικούς χώρους.
«Όταν αποφασίζεις να αφήσεις το ποδόσφαιρο, είναι σαν να έχει πεθάνει κάποιος πολύ κοντινός σου άνθρωπος. Υπέφερα από σοβαρή κατάθλιψη και πήρα πολύ βάρος εκείνη την περίοδο. Το να αφήσω το ποδόσφαιρο ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θρύλος της «σελεσάο».
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«Όταν αποφασίζεις να αφήσεις το ποδόσφαιρο, είναι σαν να έχει πεθάνει κάποιος πολύ κοντινός σου άνθρωπος. Υπέφερα από σοβαρή κατάθλιψη και πήρα πολύ βάρος εκείνη την περίοδο. Το να αφήσω το ποδόσφαιρο ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θρύλος της «σελεσάο».
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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