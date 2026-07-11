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Γερμανία: Έδωσαν τα χέρια Κλοπ και Ομοσπονδία, αναλαμβάνει άμεσα την Εθνική ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ
SPORTS
Γιούργκεν Κλοπ Γερμανία

Γερμανία: Έδωσαν τα χέρια Κλοπ και Ομοσπονδία, αναλαμβάνει άμεσα την Εθνική ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ

Ο πρόεδρος της DFB, Μπερντ Νόιεντορφ, και ο αντιπρόεδρος Χανς-Γιόακιμ Βάτσκε, συναντήθηκαν με τον έμπειρο προπονητή στη Νέα Υόρκη  και κατόπιν συζήτησης συμφώνησαν με τον έμπειρο τεχνικό να αναλαμβάνει άμεσα 

Γερμανία: Έδωσαν τα χέρια Κλοπ και Ομοσπονδία, αναλαμβάνει άμεσα την Εθνική ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ
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Σε προφορική συμφωνία με τον Γιούργκεν Κλοπ κατέληξε η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, με τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ να προορίζεται για αντικαταστάτης του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στο «τιμόνι» της εθνικής ομάδας.

Ο πρόεδρος της DFB, Μπερντ Νόιεντορφ, και ο αντιπρόεδρος Χανς-Γιόακιμ Βάτσκε, συναντήθηκαν με τον έμπειρο προπονητή στη Νέα Υόρκη και «... κατά τη διάρκεια αυτής της εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τα κύρια σημεία ενός πιθανού συμβολαίου», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

«Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Και τα δύο μέρη είναι πεπεισμένα ότι οι διαπραγματεύσεις -με την επιφύλαξη συμφωνίας με τον νυν εργοδότη του Κλοπ, την Red Bull- μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν με επιτυχία», προσθέτει το δελτίο Τύπου της ομοσπονδίας και καταλήγει:

«Οποιαδήποτε πιθανή σύμβαση θα απαιτήσει την τελική έγκριση από το εποπτικό συμβούλιο και τη γενική συνέλευση της DFB».

Ο Κλοπ έχει μείνει εκτός πάγκων από το καλοκαίρι του 2024, όταν αποχώρησε μετά από εννέα χρόνια από τη Λίβερπουλ. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 εργάζεται ως διευθυντής ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull.

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