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Ο διεθνής Τύπος «διαλύει» τον Τραμπ μετά το διασυρμό των ΗΠΑ: «Ντόναλντ, τώρα ποιον θα πάρεις τώρα τηλέφωνο;»
Ο διεθνής Τύπος «διαλύει» τον Τραμπ μετά το διασυρμό των ΗΠΑ: «Ντόναλντ, τώρα ποιον θα πάρεις τώρα τηλέφωνο;»
Σφοδρή κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ασκούν διεθνή μέσα ενημέρωσης μετά τη βαριά ήττα-αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών από το Βέλγιο (4-1) στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026
Ο πλανητάρχης είχε παρέμβει προσωπικά στην υπόθεση της αποβολής του Αμερικανού επιθετικού, Φολαρίν Μπάλογκαν, ζητώντας να του επιτραπεί να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στους Βέλγους. Η FIFA έκανε δεκτό το αίτημα, όμως η παρουσία του δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα και οι ΗΠΑ γνώρισαν έναν οδυνηρό αποκλεισμό.
Η βελγική Het Nieuwsblad κυκλοφόρησε με τον αιχμηρό τίτλο: «Ποιον θα πάρεις τώρα τηλέφωνο, Ντόναλντ;»
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Η βελγική Het Nieuwsblad κυκλοφόρησε με τον αιχμηρό τίτλο: «Ποιον θα πάρεις τώρα τηλέφωνο, Ντόναλντ;»
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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