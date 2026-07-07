Ο διεθνής Τύπος «διαλύει» τον Τραμπ μετά το διασυρμό των ΗΠΑ: «Ντόναλντ, τώρα ποιον θα πάρεις τώρα τηλέφωνο;»
SPORTS

Ο διεθνής Τύπος «διαλύει» τον Τραμπ μετά το διασυρμό των ΗΠΑ: «Ντόναλντ, τώρα ποιον θα πάρεις τώρα τηλέφωνο;»

Σφοδρή κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ασκούν διεθνή μέσα ενημέρωσης μετά τη βαριά ήττα-αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών από το Βέλγιο (4-1) στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026

Ο διεθνής Τύπος «διαλύει» τον Τραμπ μετά το διασυρμό των ΗΠΑ: «Ντόναλντ, τώρα ποιον θα πάρεις τώρα τηλέφωνο;»
Ο πλανητάρχης είχε παρέμβει προσωπικά στην υπόθεση της αποβολής του Αμερικανού επιθετικού, Φολαρίν Μπάλογκαν, ζητώντας να του επιτραπεί να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στους Βέλγους. Η FIFA έκανε δεκτό το αίτημα, όμως η παρουσία του δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα και οι ΗΠΑ γνώρισαν έναν οδυνηρό αποκλεισμό.

Η βελγική Het Nieuwsblad κυκλοφόρησε με τον αιχμηρό τίτλο: «Ποιον θα πάρεις τώρα τηλέφωνο, Ντόναλντ;»

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

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