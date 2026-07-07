Πορτογαλία: Δύο νεκροί και 20 τραυματίες όταν λεωφορείο έπεσε σε στάση
ΚΟΣΜΟΣ
Πορτογαλία Λεωφορείο Δυστύχημα

Πορτογαλία: Δύο νεκροί και 20 τραυματίες όταν λεωφορείο έπεσε σε στάση

Θύματα ήταν δύο γυναίκες 30 με 40 ετών - Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν βαριά

Πορτογαλία: Δύο νεκροί και 20 τραυματίες όταν λεωφορείο έπεσε σε στάση
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν, σήμερα Τρίτη, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το δυστύχημα συνέβη στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, γύρω στις 09:30.

«Τα δύο θύματα περίμεναν το λεωφορείο όταν τους χτύπησε το λεωφορείο», δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας του δήμου Σίντρα, Φρανσίσκο Άλβες, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες ηλικίας 30 με 40 ετών, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεγάλη ομάδα διασωστών και μονάδα ψυχολογικής παρέμβασης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Αντιδρώντας στο τροχαίο δυστύχημα, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε συγκλονισμένος με ανάρτησή του στο X.

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης