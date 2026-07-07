Πορτογαλία: Δύο νεκροί και 20 τραυματίες όταν λεωφορείο έπεσε σε στάση

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν, σήμερα Τρίτη, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.Το δυστύχημα συνέβη στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, γύρω στις 09:30.«Τα δύο θύματα περίμεναν το λεωφορείο όταν τους χτύπησε το λεωφορείο», δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας του δήμου Σίντρα, Φρανσίσκο Άλβες, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες ηλικίας 30 με 40 ετών, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας.Σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεγάλη ομάδα διασωστών και μονάδα ψυχολογικής παρέμβασης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.Αντιδρώντας στο τροχαίο δυστύχημα, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε συγκλονισμένος με ανάρτησή του στο X.