Σοβαρά τραυματίστηκε εργάτης στον Βόλο που έπεσε από όροφο οικοδομής
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Σοβαρά τραυματίστηκε εργάτης στον Βόλο που έπεσε από όροφο οικοδομής

Ο άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και μεταφέρθηκε αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις από τους γιατρούς

Σοβαρά τραυματίστηκε εργάτης στον Βόλο που έπεσε από όροφο οικοδομής
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον Βόλο, όταν άνδρας έπεσε από οικοδομή στην οποία εργαζόταν, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και μεταφέρθηκε αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις από τους γιατρούς.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Κουντουριώτου και ο εργαζόμενος βρέθηκε στο κενό από τον 3ο όροφο της οικοδομής.

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