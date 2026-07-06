Ετοιμάζονται να γίνουν συμπαίκτες οι Κουλιεράκης και Γιαννούλης;

Δύο διεθνείς Έλληνες στη λίστα τηςΌπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, η αγγλική ομάδα εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Κουλιεράκη, με τη Βόλφσμπουργκ να αξιώνει ποσό που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 25 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του. Παράλληλα, ενδιαφέρον για τον 21χρονο στόπερ φέρεται να υπάρχει και από ομάδες της Premier League, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία.Την ίδια ώρα, στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, ο διεθνής αριστερός μπακ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Κόβεντρι, βλέποντας πλέον με θετικό μάτι μια μεταγραφή στην Αγγλία, παρότι στο παρελθόν είχε απορρίψει την προοπτική της Χαλ.Κοινή πορεία στην Εθνική, κοινό παρελθόν στον ΠΑΟΚΑν η Κόβεντρι καταφέρει να ολοκληρώσει και τις δύο μεταγραφές, θα αποκτήσει δύο ποδοσφαιριστές που έχουν κοινή πορεία με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ενώ αμφότεροι έχουν φορέσει και τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έστω και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.Ο Κουλιεράκης και ο Γιαννούλης διεθνείς αποτελούν βασικά στελέχη της «γαλανόλευκης» και η αγγλική ομάδα δείχνει διατεθειμένη να επενδύσει πάνω τους, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν έντονο ελληνικό «πυρήνα» στο ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν.Μεταξύ τους οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συνολικά επτά παιχνίδια με τη φανέλα της Εθνικής και συνολικά 360 λεπτά παιχνιδιού, ενώ και οι δύο αποτελούν ακριβές πωλήσεις του Δικεφάλου στο πρόσφατο παρελθόν.Υπενθυμίζουμε πως η Κόβεντρι ανέβηκε φέτος στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου με τον Φρανκ Λάμπαρντ στο τιμόνι της και είναι διατεθειμένη να δαπανήσει πολλά χρήματα για να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο στην Premier League και να παραμείνει στην κατηγορία.