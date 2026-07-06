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Μουντιάλ 2026: Το ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία απόψε και η μάχη των ΗΠΑ
Μουντιάλ 2026: Το ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία απόψε και η μάχη των ΗΠΑ
Στις 22:00 ξεκινάει το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Το παζλ των «8» του Μουντιάλ 2026 έχει αρχίσει να συμπληρώνεται. Η φάση των «16» θα διανύσει την τρίτη της ημέρα και τα ξημερώματα της Τρίτης (07/07) θα γνωρίζουμε το τρίτο ζευγάρι που θα προκύψει στα προημιτελικά.
Στις 22:00 στο Άρλινγκτον του Τέξας θα αναμετρηθούν Πορτογαλία - Ισπανία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του θέλει να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται. Η αποστολή, βέβαια, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη απέναντι στη «φούρια ρόχα». Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Στις 03:00 έρχεται η σειρά των ΗΠΑ, Βελγίου να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Σιάτλ με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1. Όποιος επικρατήσει, θα αντιμετωπίσει στους «8» τον νικητή του Πορτογαλία - Ισπανία.
Δείτε το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Πορτογαλία - Ισπανία (22:00, ΕΡΤ2)
ΗΠΑ - Βέλγιο (03:00, ΕΡΤ1)
Στις 22:00 στο Άρλινγκτον του Τέξας θα αναμετρηθούν Πορτογαλία - Ισπανία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του θέλει να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται. Η αποστολή, βέβαια, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη απέναντι στη «φούρια ρόχα». Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Στις 03:00 έρχεται η σειρά των ΗΠΑ, Βελγίου να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Σιάτλ με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1. Όποιος επικρατήσει, θα αντιμετωπίσει στους «8» τον νικητή του Πορτογαλία - Ισπανία.
Δείτε το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Το πρόγραμμα του Μουντιάλ σήμερα
Πορτογαλία - Ισπανία (22:00, ΕΡΤ2)
ΗΠΑ - Βέλγιο (03:00, ΕΡΤ1)
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