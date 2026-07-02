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Συνεργασία Ρονάλντο-Πέρεθ: Το «κρυφό χαρτί» της Ρεάλ Μαδρίτης για την εποχή Μουρίνιο
Συνεργασία Ρονάλντο-Πέρεθ: Το «κρυφό χαρτί» της Ρεάλ Μαδρίτης για την εποχή Μουρίνιο
Η ανανέωση του συμβολαίου του Βινίσιους αποτελεί αυτή τη στιγμή την κορυφαία προτεραιότητα της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να ενεργοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε να κρατήσει τον Βραζιλιάνο αστέρα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου»
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Defensa Central, ο πρόεδρος της Ρεάλ έχει ζητήσει τη βοήθεια του Ρονάλντο Ναζάριο, προκειμένου να πείσει τον συμπατριώτη του να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Η τρέχουσα συμφωνία του Βινίσιους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και στη Μαδρίτη θέλουν να κλείσουν το συγκεκριμένο ζήτημα το συντομότερο δυνατό.
Παρότι ο Βινίσιους βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, οι άνθρωποι της Ρεάλ θεωρούν πως δεν υπάρχει άλλο περιθώριο καθυστέρησης. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επιθυμεί να γνωρίζει άμεσα αν μπορεί να υπολογίζει στον Βραζιλιάνο και τα επόμενα χρόνια ή αν θα χρειαστεί να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησής του.
Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν και πρόσωπα με ισχυρό ειδικό βάρος στον σύλλογο, όπως ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Σαντιάγο Σολάρι, ενώ καθοριστικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει και ο Ρονάλντο. Ο θρυλικός Βραζιλιάνος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις τόσο με τη διοίκηση της Ρεάλ όσο και με τον Βινίσιους και έχει ήδη μεταφέρει αρκετές φορές το μήνυμα πως «δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από τη Μαδρίτη» για να συνεχίσει την καριέρα του.
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Παρότι ο Βινίσιους βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, οι άνθρωποι της Ρεάλ θεωρούν πως δεν υπάρχει άλλο περιθώριο καθυστέρησης. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επιθυμεί να γνωρίζει άμεσα αν μπορεί να υπολογίζει στον Βραζιλιάνο και τα επόμενα χρόνια ή αν θα χρειαστεί να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησής του.
Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν και πρόσωπα με ισχυρό ειδικό βάρος στον σύλλογο, όπως ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Σαντιάγο Σολάρι, ενώ καθοριστικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει και ο Ρονάλντο. Ο θρυλικός Βραζιλιάνος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις τόσο με τη διοίκηση της Ρεάλ όσο και με τον Βινίσιους και έχει ήδη μεταφέρει αρκετές φορές το μήνυμα πως «δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από τη Μαδρίτη» για να συνεχίσει την καριέρα του.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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