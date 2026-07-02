Η Superbet Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup

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Η νέα αυτή συμφωνία ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της Superbet στους κορυφαίους αθλητικούς θεσμούς της χώρας και επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή της να επενδύει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να στηρίζει διοργανώσεις που προσφέρουν έντονες συγκινήσεις, μεγάλες στιγμές και μοναδικές εμπειρίες στους φιλάθλους.Τοτο οποίο θα διεξαχθεί στις, θα ανοίξει επίσημα τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τηνκαι τοννα διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν σε μία ποδοσφαιρική γιορτή που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ολόκληρης της χώρας.Παράλληλα, μέσα από την παρουσία της στοη Superbet θα βρεθεί δίπλα σε έναν από τους πλέον ιστορικούς και αγαπημένους θεσμούς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μία διοργάνωση που διαχρονικά προσφέρει σπουδαίες αναμετρήσεις, μεγάλες εκπλήξεις και ιστορίες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη των φιλάθλων, η οποία, μάλιστα, πέρσι άλλαξε format και απέκτησε νέα δυναμική αυξάνοντας θεαματικά το αγωνιστικό ενδιαφέρον.Η συμμετοχή της Superbet στις δύο διοργανώσεις εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της για τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού και την ενίσχυση θεσμών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, στην προβολή των ομάδων και στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες.Η ΕΠΟ και η Superbet συνεχίζει να επενδύει σε διοργανώσεις που ενώνουν φιλάθλους, ομάδες και ποδοσφαιρικές κοινότητες, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη του ελληνικού ποδοσφαίρου.Με την ευκαιρία της συνεργασίας η Εκτελεστική Γραμματέας της ΕΠΟ, Δόμνα Τσιώνη, και ο General Manager της Superbet Greece Γιάννης Καλαμβόκης, προέβησαν στις παρακάτω δηλώσεις:«Μαζί με τον νέο χορηγό μας, την Superbet, την οποία καλωσορίζουμε στην ευρύτερη οικογένειά μας, συνεχίζουμε να υπηρετούμε με συνέπεια και σεβασμό τις δύο κορυφαίες διοργανώσεις μας.Η συνέπειά μας αποτυπώνεται στην ολιστική αναβάθμιση του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο από πέρσι άλλαξε format, εκσυγχρονίστηκε και κυρίως έγινε πιο δίκαιο, καθώς η εξέλιξή του καθορίζεται αποκλειστικά από τα αποτελέσματα. Παράλληλα, η αναβίωση του Super Cup, αποδίδει σεβασμό και στην ιστορία τής διοργάνωσης και στους εκάστοτε διαγωνιζόμενους, καθώς αποτελεί κατ’ ουσίαν έναν αγώνα-επιβράβευση για τον Πρωταθλητή και τον Κυπελλούχο.Το Super Cup και το Κύπελλο Ελλάδας, με αποκορύφωμα τον μεγάλο τελικό του, προσφέρουν στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη μας, καθώς συμπυκνώνουν μέσα σε έναν αγώνα όλη τη μαγεία του ποδοσφαίρου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Superbet επέλεξε να συνδεθεί με δύο διοργανώσεις που συμβολίζουν την κορύφωση μιας αγωνιστικής προσπάθειας και είμαι σίγουρη μαζί ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα παραμείνουν ανεξίτηλες».«Υπάρχουν διοργανώσεις που γράφουν την ιστορία μιας ολόκληρης σεζόν και διοργανώσεις που δίνουν το πρώτο μεγάλο σύνθημα για να ξεκινήσει. Το Κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup αποτελούν δύο ξεχωριστούς θεσμούς του ελληνικού ποδοσφαίρου, γεμάτους συγκινήσεις, έντονες στιγμές και ιστορίες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη των φιλάθλων.Για τη Superbet, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να βρεθεί στο πλευρό δύο διοργανώσεων με τόσο σημαντική θέση στο ελληνικό ποδοσφαιρικό σύνολο. Μέσα από την παρουσία μας στο Κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup για τα επόμενα τρία χρόνια, θέλουμε να συμβάλουμε στην περαιτέρω ανάδειξη των θεσμών, να βρεθούμε κοντά στους φιλάθλους και να στηρίξουμε στιγμές που ενώνουν ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.