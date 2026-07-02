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Η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε τον Έλιοτ Άντερσον πραγματοποιώντας την πιο ακριβή μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή
Η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε τον Έλιοτ Άντερσον πραγματοποιώντας την πιο ακριβή μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή
Νότιγχαμ Φόρεστ και Μάντσεστερ Σίτι δεν αποκάλυψαν οικονομικές λεπτομέρειες αλλά σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ το deal ξεπέρασε τις 115 εκατ. λίρες
Ο Άγγλος μέσος Έλιοτ Άντερσον εντάχθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι από την Νότιγχαμ Φόρεστ, με μια συμφωνία που φέρεται να είναι η πιο ακριβή μεταγραφή για παίκτη από τη Μ. Βρετανία.
Οι δύο σύλλογοι δεν αποκάλυψαν οικονομικές λεπτομέρειες, αλλά τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συνολική αξία της συμφωνίας ανήλθε σε 116 εκατομμύρια λίρες (135,47 εκατομμύρια ευρώ), ξεπερνώντας τα 115 εκατομμύρια λίρες που συμφώνησε να πληρώσει η Ρεάλ Μαδρίτης στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ το 2023.
«Ο Άντερσον, 23 ετών, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA με την Αγγλία και έχει ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις στο Κάνσας.
Οι τυπικές διαδικασίες της μεταγραφής θα οριστικοποιηθούν με την επιστροφή του στην Αγγλία», ανέφερε η Μάντσεστερ Σίτι σε ανακοίνωσή της.
Η μεταγραφή αυτή καθιστά τον Άντερσον της Μάντσεστερ Σίτι την πιο ακριβή μεταγραφή, ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια λίρες που ξόδεψαν για να αγοράσουν τον εξτρέμ Τζακ Γκρίλις από την Άστον Βίλα το 2021.
Ο Άντερσον, προϊόν της ακαδημίας της Νιούκαστλ, εντάχθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ για 35 εκατομμύρια λίρες το 2024 και πραγματοποίησε 92 εμφανίσεις για αυτήν σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας έξι γκολ και δίνοντας 11 ασίστ.
Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τον αδιάκοπο ρυθμό του στην εργασία, και ικανότητες ανάκτησης της μπάλας, καθώς και για το υψηλό ποσοστό πάσας και μεταφοράς της μπάλας προς τα εμπρός.
Εντάσσεται σε μια μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Σίτι που είναι ήδη γεμάτη με ποιοτικούς παίκτες όπως οι Ρόδρι, Νίκο Γκονζάλες, Ματέο Κόβατσιτς, Τιτζάνι Ράιντερς, Ράγιαν Τσερκί, Ματέους Νούνες και ο συμπατριώτης του, Άγγλος Φιλ Φόντεν.
Η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Άρσεναλ στην Premier League, θα ξεκινήσει μια νέα εποχή με τον πρώην προπονητή της Τσέλσι, Ένζο Μαρέσκα, μετά την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρντιόλα.
Οι δύο σύλλογοι δεν αποκάλυψαν οικονομικές λεπτομέρειες, αλλά τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συνολική αξία της συμφωνίας ανήλθε σε 116 εκατομμύρια λίρες (135,47 εκατομμύρια ευρώ), ξεπερνώντας τα 115 εκατομμύρια λίρες που συμφώνησε να πληρώσει η Ρεάλ Μαδρίτης στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ το 2023.
«Ο Άντερσον, 23 ετών, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA με την Αγγλία και έχει ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις στο Κάνσας.
Οι τυπικές διαδικασίες της μεταγραφής θα οριστικοποιηθούν με την επιστροφή του στην Αγγλία», ανέφερε η Μάντσεστερ Σίτι σε ανακοίνωσή της.
Manchester City and Nottingham Forest have reached an agreement for the transfer of Elliot Anderson.— Manchester City (@ManCity) July 2, 2026
Read more 🔗 https://t.co/9LdDn5182n pic.twitter.com/pX7HDVXRq9
Η μεταγραφή αυτή καθιστά τον Άντερσον της Μάντσεστερ Σίτι την πιο ακριβή μεταγραφή, ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια λίρες που ξόδεψαν για να αγοράσουν τον εξτρέμ Τζακ Γκρίλις από την Άστον Βίλα το 2021.
Ο Άντερσον, προϊόν της ακαδημίας της Νιούκαστλ, εντάχθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ για 35 εκατομμύρια λίρες το 2024 και πραγματοποίησε 92 εμφανίσεις για αυτήν σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας έξι γκολ και δίνοντας 11 ασίστ.
Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τον αδιάκοπο ρυθμό του στην εργασία, και ικανότητες ανάκτησης της μπάλας, καθώς και για το υψηλό ποσοστό πάσας και μεταφοράς της μπάλας προς τα εμπρός.
Εντάσσεται σε μια μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Σίτι που είναι ήδη γεμάτη με ποιοτικούς παίκτες όπως οι Ρόδρι, Νίκο Γκονζάλες, Ματέο Κόβατσιτς, Τιτζάνι Ράιντερς, Ράγιαν Τσερκί, Ματέους Νούνες και ο συμπατριώτης του, Άγγλος Φιλ Φόντεν.
Η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Άρσεναλ στην Premier League, θα ξεκινήσει μια νέα εποχή με τον πρώην προπονητή της Τσέλσι, Ένζο Μαρέσκα, μετά την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρντιόλα.
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