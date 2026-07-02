Πώς το ατρόμητο ζευγάρι Ρώσων ανέβηκε απαρατήρητο στην κορυφή του Empire State Building
Πώς το ατρόμητο ζευγάρι Ρώσων ανέβηκε απαρατήρητο στην κορυφή του Empire State Building
O 32χρονος Ιβάν Μπέρκους έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Άντζελα Νικολάου 433 μέτρα από το έδαφος, ενώ στη συνέχεια ξεδίπλωσαν ένα πανό που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη» - Το τρυφερό φιλί έξω από το δικαστήριο
Τις τελευταίες ημέρες το ατρόμητο ζευγάρι Ρώσων που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια βλέμματα από όλο τον κόσμο. Το ερώτημα που έμενε έως τώρα αναπάντητο ήταν πώς πραγματοποίησαν κάτι τέτοιο ο 32χρονος Ιβάν Μπέρκους και η 33χρονη Άντζελα Νικολάου, καθώς όπως αποκαλύφθηκε δεν χρησιμοποίησαν κάποιου είδους ειδικό εξοπλισμό αναρρίχησης.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η New York Post που επικαλείται πηγές των αρχών επιβολής του νόμου, το ζευγάρι φέρεται να αγόρασε εισιτήρια την Τρίτη στις 9 μ.μ. και πιθανότατα παρέμεινε κρυμμένο στο εμβληματικό κτίριο του Μιντάουν καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι δυο τους φέρεται να βγήκαν από μια καταπακτή στον 102ο όροφο περίπου στις 5 π.μ. την επόμενη μέρα. Στη συνέχεια, ο Μπέρκους χρησιμοποίησε εργαλεία για να χαλαρώσει τα στηρίγματα των μεταλλικών καλωδίων που εκτείνονταν κατά μήκος ενός κλιμακοστασίου, στο οποίο μετά μπήκαν.
Το επικίνδυνο στιγμιότυπο τους ολοκληρώθηκε, όταν ρεμάστηκαν από την κορυφή του κτιρίου και ξεδίπλωσαν ένα πανό με τη φράση: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη». Λίγο αργότερα ο Ιβάν Μπέρκους φάνηκε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένου πάνω από τους δρόμους του Μανχάταν. Η Αντζελα Νικολάου φορώντας το χαρακτηριστικό της σκουφάκι σε στυλ Catwoman, φάνηκε στη συνέχεια να θαυμάζει το χέρι της και να φωτογραφίζει το δαχτυλίδι της για να το μοιραστεί στο Instagram.
Όταν το ζευγάρι κατέβηκε, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για διάρρηξη, απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο, εγκληματική φθορά, παραβίαση τοπικού νόμου, κατοχή εργαλείων διάρρηξης, εγκληματική παραβίαση, παράνομη είσοδο και διατάραξη της δημόσιας τάξης, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD).
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η New York Post που επικαλείται πηγές των αρχών επιβολής του νόμου, το ζευγάρι φέρεται να αγόρασε εισιτήρια την Τρίτη στις 9 μ.μ. και πιθανότατα παρέμεινε κρυμμένο στο εμβληματικό κτίριο του Μιντάουν καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι δυο τους φέρεται να βγήκαν από μια καταπακτή στον 102ο όροφο περίπου στις 5 π.μ. την επόμενη μέρα. Στη συνέχεια, ο Μπέρκους χρησιμοποίησε εργαλεία για να χαλαρώσει τα στηρίγματα των μεταλλικών καλωδίων που εκτείνονταν κατά μήκος ενός κλιμακοστασίου, στο οποίο μετά μπήκαν.
Το επικίνδυνο στιγμιότυπο τους ολοκληρώθηκε, όταν ρεμάστηκαν από την κορυφή του κτιρίου και ξεδίπλωσαν ένα πανό με τη φράση: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη». Λίγο αργότερα ο Ιβάν Μπέρκους φάνηκε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένου πάνω από τους δρόμους του Μανχάταν. Η Αντζελα Νικολάου φορώντας το χαρακτηριστικό της σκουφάκι σε στυλ Catwoman, φάνηκε στη συνέχεια να θαυμάζει το χέρι της και να φωτογραφίζει το δαχτυλίδι της για να το μοιραστεί στο Instagram.
Όταν το ζευγάρι κατέβηκε, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για διάρρηξη, απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο, εγκληματική φθορά, παραβίαση τοπικού νόμου, κατοχή εργαλείων διάρρηξης, εγκληματική παραβίαση, παράνομη είσοδο και διατάραξη της δημόσιας τάξης, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD).
Love was in the air. The NYPD was waiting down below.— Fox News (@FoxNews) July 2, 2026
The couple who climbed to the top of the Empire State Building is now facing some pretty stiff criminal charges.
Angelina Nikolau, 33, and Ivan Kuznetsov, 32, were charged Thursday with first-degree reckless endangerment,… pic.twitter.com/qqtVQ9y6BM
«Ήταν ένα μήνυμα αγάπης»Το ζευγάρι παρουσιάστηκε σήμερα στο Ποινικό Δικαστήριο του Μανχάταν. «Ήταν ένα μήνυμα αγάπης», υποστήριξε ο συνήγορος υπεράσπισης Τζέισον Κρίνσκι, ενώ πρόσθεσε πως η Άντζελα Νικολάου «Δεν είπε “όχι”. Οπότε πρέπει να του το αναγνωρίσετε αυτό». Ο Κρίνσκι δήλωσε ότι οι εισαγγελείς υπέβαλαν υπερβολικές κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις για την ύπαρξη εργαλείων διάρρηξης. «Ακόμη και το ίδιο το προσωπικό του κτιρίου, το προσωπικό του Empire State, δήλωσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους ενοικιαστές, τους επισκέπτες στο κατάστρωμα παρατήρησης ή οποιονδήποτε άλλο στο κτίριο», ισχυρίστηκε ο δικηγόρος.
Μόλις το ζευγάρι βγήκε από το δικαστήριο αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί μπροστά στις κάμερες και αποχώρησε με το μετρό.
The couple that got engaged after climbing the Empire State Building spire on Wednesday shared a kiss on the subway steps after they left court on Thursday. More: https://t.co/fpUpvcWd1b pic.twitter.com/SzwSFChanI— Eyewitness News (@ABC7NY) July 2, 2026
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