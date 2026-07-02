Πώς το ατρόμητο ζευγάρι Ρώσων ανέβηκε απαρατήρητο στην κορυφή του Empire State Building

O 32χρονος Ιβάν Μπέρκους έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Άντζελα Νικολάου 433 μέτρα από το έδαφος, ενώ στη συνέχεια ξεδίπλωσαν ένα πανό που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη» - Το τρυφερό φιλί έξω από το δικαστήριο