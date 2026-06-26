Χωρίς Καλαϊτζάκη θα παραταχθεί η Εθνική μπάσκετ για τα ματς των προκριματικών του Μουντομπάσκετ

Η Εθνική του Βασίλη Σπανούλη δε θα έχει στις τάξεις της τον γκαρντ του Παναθηναϊκού για τα ματς με Πορτογαλία και Ρουμανία