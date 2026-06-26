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Χωρίς Καλαϊτζάκη θα παραταχθεί η Εθνική μπάσκετ για τα ματς των προκριματικών του Μουντομπάσκετ
Χωρίς Καλαϊτζάκη θα παραταχθεί η Εθνική μπάσκετ για τα ματς των προκριματικών του Μουντομπάσκετ
Η Εθνική του Βασίλη Σπανούλη δε θα έχει στις τάξεις της τον γκαρντ του Παναθηναϊκού για τα ματς με Πορτογαλία και Ρουμανία
Η οριστική απουσία του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη από τους δύο αγώνες της εθνικής, απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία, στο «παράθυρο» του Ιουλίου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, αποτέλεσε την είδηση, στη σημερινή προπόνηση στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας.
Ο 27χρονος γκαρντ/φόργουορντ του Παναθηναϊκού έδωσε το «παρών» στην προπόνηση, αλλά όπως ενημέρωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) «δεν θα συμμετάσχει στο "παράθυρο", αφού ο τραυματισμός που έχει αποκομίσει από τους τελικούς των πλέι οφ δεν προλαβαίνει να αποκατασταθεί».
Στη σημερινή προπόνηση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος υπό την τεχνική καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη έδωσε το «παρών» ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.
Αφού την παρακολούθησε, ο πρόεδρος της ΕΟΚ έκανε έναν σύντομο χαιρετισμό προς τους Έλληνες διεθνείς, εκφράζοντας και τη βεβαιότητά του για το αίσιο τέλος της προσπάθειας πρόκρισης στο FIBA World Cup 2027.
Η εθνική μετρά 3 νίκες - 1 ήττα μέχρι στιγμής στον 2ο όμιλο των προκριματικών της Ευρώπης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.
Την Πέμπτη, 2 Ιουλίου (19:00) αντιμετωπίζει στην Οραντέα τη Ρουμανία, ενώ την Κυριακή, 5 Ιουλίου, υποδέχεται στις 19:30 την Πορτογαλία στη SUNEL Arena.
H Ρουμανία έχει ρεκόρ 1-3 και βρίσκεται στην τελευταία θέση του 2ου ομίλου, ενώ η Πορτογαλία μετρά 2 νίκες - 2 ήττες και βρίσκεται στη 2η θέση.
Ο 27χρονος γκαρντ/φόργουορντ του Παναθηναϊκού έδωσε το «παρών» στην προπόνηση, αλλά όπως ενημέρωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) «δεν θα συμμετάσχει στο "παράθυρο", αφού ο τραυματισμός που έχει αποκομίσει από τους τελικούς των πλέι οφ δεν προλαβαίνει να αποκατασταθεί».
Στη σημερινή προπόνηση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος υπό την τεχνική καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη έδωσε το «παρών» ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.
Αφού την παρακολούθησε, ο πρόεδρος της ΕΟΚ έκανε έναν σύντομο χαιρετισμό προς τους Έλληνες διεθνείς, εκφράζοντας και τη βεβαιότητά του για το αίσιο τέλος της προσπάθειας πρόκρισης στο FIBA World Cup 2027.
Η εθνική μετρά 3 νίκες - 1 ήττα μέχρι στιγμής στον 2ο όμιλο των προκριματικών της Ευρώπης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.
Την Πέμπτη, 2 Ιουλίου (19:00) αντιμετωπίζει στην Οραντέα τη Ρουμανία, ενώ την Κυριακή, 5 Ιουλίου, υποδέχεται στις 19:30 την Πορτογαλία στη SUNEL Arena.
H Ρουμανία έχει ρεκόρ 1-3 και βρίσκεται στην τελευταία θέση του 2ου ομίλου, ενώ η Πορτογαλία μετρά 2 νίκες - 2 ήττες και βρίσκεται στη 2η θέση.
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