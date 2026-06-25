Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Μουντιάλ 2026: Κίνδυνος αναβολής στο Τυνησία - Ολλανδία λόγω έντονης κακοκαιρίας στο Κάνσας, δείτε βίντεο
Μουντιάλ 2026: Κίνδυνος αναβολής στο Τυνησία - Ολλανδία λόγω έντονης κακοκαιρίας στο Κάνσας, δείτε βίντεο
Το ματς έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 02:00 ώρα Ελλάδας, όμως οι έντονες καταιγίδες που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες ώρες φέρνουν το ενδεχόμενο της αναβολής ή της καθυστέρησης του ματς στην επιφάνεια
Τυνησία και Ολλανδία ετοιμάζονται για το φινάλε της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εντούτοις το μέλλον της αναμέτρησης φαντάζει δυσοίωνο...
Κι αυτό γιατί το Κάνσας, όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί ο αγώνας, πλήττεται εδώ και λίγη ώρα από έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να απειλείται η ομαλή διεξαγωγή του!
Το ματς έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 02:00 ώρα Ελλάδας, με την εικόνα στην περιοχή αυτή τη στιγμή να μην είναι ιδιαίτερα καλή.
Υπενθυμίζεται πως μόλις πριν από μερικές ημέρες, το Γαλλία-Ιράκ τέθηκε σε αναστολή κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, με τη δράση να επανεκκινεί μετά από δύο ώρες και ένα τέταρτο, λόγω κακοκαιρίας που έπληξε τη Φιλαδέλφεια.
Κι αυτό γιατί το Κάνσας, όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί ο αγώνας, πλήττεται εδώ και λίγη ώρα από έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να απειλείται η ομαλή διεξαγωγή του!
Το ματς έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 02:00 ώρα Ελλάδας, με την εικόνα στην περιοχή αυτή τη στιγμή να μην είναι ιδιαίτερα καλή.
Υπενθυμίζεται πως μόλις πριν από μερικές ημέρες, το Γαλλία-Ιράκ τέθηκε σε αναστολή κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, με τη δράση να επανεκκινεί μετά από δύο ώρες και ένα τέταρτο, λόγω κακοκαιρίας που έπληξε τη Φιλαδέλφεια.
Torrential rain and some thunderstorms in downtown Kansas City. Netherlands v Tunisia is due to kick off in less than four hours pic.twitter.com/zEEPLzXwGa— Ed Aarons (@ed_aarons) June 25, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα