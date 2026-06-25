Μουντιάλ 2026: Κίνδυνος αναβολής στο Τυνησία - Ολλανδία λόγω έντονης κακοκαιρίας στο Κάνσας, δείτε βίντεο

Το ματς έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 02:00 ώρα Ελλάδας, όμως οι έντονες καταιγίδες που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες ώρες φέρνουν το ενδεχόμενο της αναβολής ή της καθυστέρησης του ματς στην επιφάνεια