Ομπράντοβιτς και Γιαννακόπουλος μπροστά στα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού πριν από την αποθέωση στο T-Center, δείτε βίντεο
SPORTS
Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ομπράντοβιτς και Γιαννακόπουλος μπροστά στα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού πριν από την αποθέωση στο T-Center, δείτε βίντεο

Στα πλάνα διακρίνονται ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να στέκονται μπροστά από τις αφίσες με τα ευρωπαϊκά τρόπαια

Ομπράντοβιτς και Γιαννακόπουλος μπροστά στα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού πριν από την αποθέωση στο T-Center, δείτε βίντεο
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Μία ιδιαίτερα συμβολική στιγμή καταγράφηκε λίγο πριν από την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλάνα διακρίνονται ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να στέκονται μπροστά από τις αφίσες με τα ευρωπαϊκά τρόπαια που κατέκτησε ο Σέρβος τεχνικός με το «τριφύλλι» και να συνομιλούν.


Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες κατευθύνονται προς τον αγωνιστικό χώρο, όπου τους περιμένουν χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού.

Μόλις κάνουν την εμφάνισή τους στο παρκέ, το ΟΑΚΑ «εκρήγνυται», με τον κόσμο να αποθεώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας του θητείας στον πάγκο των «πρασίνων».

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