Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Κλοπ: «Είμαι ηλίθιος» – Η δημόσια συγνώμη του στον Νάγκελσμαν
Κλοπ: «Είμαι ηλίθιος» – Η δημόσια συγνώμη του στον Νάγκελσμαν
Ο Γιούργκεν Κλοπ βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στη Γερμανία για μία ατάκα που προκάλεσε αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ως σχολιαστής στο Μουντιάλ 2026
Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ, που εργάζεται πλέον ως επικεφαλής ποδοσφαιρικού σχεδιασμού της Red Bull, συμμετέχει στην τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων της εθνικής Γερμανίας. Πριν από την πρεμιέρα των «Πάντσερ» απέναντι στο Κουρασάο, ο Κλοπ εξέφρασε τη διαφωνία του με ορισμένες επιλογές του Γιούλιαν Νάγκελσμαν και, σχολιάζοντας την ενδεκάδα, είπε πως «ευτυχώς ο Νάγκελσμαν είναι ακόμη αυτός που επιλέγει την ομάδα».
Η λέξη «ακόμη» ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει σενάρια και συζητήσεις στη Γερμανία. Πολλοί θεώρησαν ότι άφηνε υπονοούμενα για το μέλλον του ομοσπονδιακού τεχνικού, ειδικά από τη στιγμή που το όνομα του Κλοπ έχει συνδεθεί αρκετές φορές με τον πάγκο της εθνικής ομάδας.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Η λέξη «ακόμη» ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει σενάρια και συζητήσεις στη Γερμανία. Πολλοί θεώρησαν ότι άφηνε υπονοούμενα για το μέλλον του ομοσπονδιακού τεχνικού, ειδικά από τη στιγμή που το όνομα του Κλοπ έχει συνδεθεί αρκετές φορές με τον πάγκο της εθνικής ομάδας.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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