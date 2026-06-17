Κλοπ: «Είμαι ηλίθιος» – Η δημόσια συγνώμη του στον Νάγκελσμαν

Ο Γιούργκεν Κλοπ βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στη Γερμανία για μία ατάκα που προκάλεσε αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ως σχολιαστής στο Μουντιάλ 2026