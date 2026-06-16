Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
«Η Μπράιτον “σπάει” το ελληνικό δίδυμο της επίθεσης»
«Η Μπράιτον “σπάει” το ελληνικό δίδυμο της επίθεσης»
Ένα άκρως ενδιαφέρον μεταγραφικό σενάριο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα «Transferfeed», εμπλέκοντας το όνομα του Στέφανου Τζίμα
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η Μπράιτον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού τον 20χρονο Έλληνα επιθετικό εκτός Αγγλίας, προκειμένου να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα πόδια του, σε ένα πλάνο που θεωρείται απόλυτα συμβατό με τη φιλοσοφία των συλλόγων της Premier League για την εξέλιξη των νεαρών ταλέντων.
Ο νεαρός διεθνής φορ είχε πάρει τη μεγάλη μεταγραφή για τους «Γλάρους» τον Φεβρουάριο του 2025, υπογράφοντας ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο που τον δένει με τον αγγλικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/2026 στην Premier League, ο Τζίμας κατέγραψε 9 εμφανίσεις, καταφέρνοντας να σημειώσει 1 γκολ και να μοιράσει 1 ασίστ. Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων της Ελλάδας, έχοντας στο ενεργητικό του 9 συμμετοχές και 4 γκολ με το εθνόσημο.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ο νεαρός διεθνής φορ είχε πάρει τη μεγάλη μεταγραφή για τους «Γλάρους» τον Φεβρουάριο του 2025, υπογράφοντας ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο που τον δένει με τον αγγλικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/2026 στην Premier League, ο Τζίμας κατέγραψε 9 εμφανίσεις, καταφέρνοντας να σημειώσει 1 γκολ και να μοιράσει 1 ασίστ. Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων της Ελλάδας, έχοντας στο ενεργητικό του 9 συμμετοχές και 4 γκολ με το εθνόσημο.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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