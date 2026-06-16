«Η Μπράιτον “σπάει” το ελληνικό δίδυμο της επίθεσης»
SPORTS

«Η Μπράιτον “σπάει” το ελληνικό δίδυμο της επίθεσης»

Ένα άκρως ενδιαφέρον μεταγραφικό σενάριο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα «Transferfeed», εμπλέκοντας το όνομα του Στέφανου Τζίμα

«Η Μπράιτον “σπάει” το ελληνικό δίδυμο της επίθεσης»
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η Μπράιτον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού τον 20χρονο Έλληνα επιθετικό εκτός Αγγλίας, προκειμένου να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα πόδια του, σε ένα πλάνο που θεωρείται απόλυτα συμβατό με τη φιλοσοφία των συλλόγων της Premier League για την εξέλιξη των νεαρών ταλέντων.

Ο νεαρός διεθνής φορ είχε πάρει τη μεγάλη μεταγραφή για τους «Γλάρους» τον Φεβρουάριο του 2025, υπογράφοντας ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο που τον δένει με τον αγγλικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/2026 στην Premier League, ο Τζίμας κατέγραψε 9 εμφανίσεις, καταφέρνοντας να σημειώσει 1 γκολ και να μοιράσει 1 ασίστ. Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων της Ελλάδας, έχοντας στο ενεργητικό του 9 συμμετοχές και 4 γκολ με το εθνόσημο.

Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης