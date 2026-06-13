Η φανέλα της Αϊτής που ενόχλησε τη FIFA: Οι ιστορικές αναφορές που οδήγησαν σε αλλαγές
SPORTS

Η φανέλα της Αϊτής που ενόχλησε τη FIFA: Οι ιστορικές αναφορές που οδήγησαν σε αλλαγές

Ένα θέμα που συζητήθηκε έντονα τις ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν η απόφαση της FIFA να ζητήσει αλλαγές στη νέα φανέλα της Αϊτής, κρίνοντας ότι ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού θα μπορούσαν να θεωρηθούν πολιτικού χαρακτήρα

Η φανέλα της Αϊτής που ενόχλησε τη FIFA: Οι ιστορικές αναφορές που οδήγησαν σε αλλαγές
Η παγκόσμια ομοσπονδία έκρινε ότι ορισμένα στοιχεία της φανέλας θα μπορούσαν να θεωρηθούν πολιτικού χαρακτήρα και ζήτησε την τροποποίησή τους στο πλαίσιο των κανονισμών που εφαρμόζει για τις διεθνείς διοργανώσεις.

Το σημείο που προκάλεσε τη διαφωνία

Το επίμαχο στοιχείο βρισκόταν στο κάτω μέρος της φανέλας και απεικόνιζε σιλουέτες εμπνευσμένες από τη Μάχη του Βερτιέρ και την Αϊτινή Επανάσταση του 1803, δύο ιστορικά γεγονότα με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα της Καραϊβικής.

Παρότι ο σχεδιασμός είχε ως στόχο να αναδείξει την ιστορική κληρονομιά και την εθνική ταυτότητα της Αϊτής, η FIFA θεώρησε ότι τα συγκεκριμένα γραφικά μπορούσαν να ερμηνευθούν διαφορετικά και ζήτησε αλλαγές πριν δώσει την τελική έγκριση για τη χρήση της φανέλας στο Μουντιάλ.

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