Η φανέλα της Αϊτής που ενόχλησε τη FIFA: Οι ιστορικές αναφορές που οδήγησαν σε αλλαγές

Ένα θέμα που συζητήθηκε έντονα τις ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν η απόφαση της FIFA να ζητήσει αλλαγές στη νέα φανέλα της Αϊτής, κρίνοντας ότι ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού θα μπορούσαν να θεωρηθούν πολιτικού χαρακτήρα