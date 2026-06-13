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Ο Κλοπ πίσω από τη μεγάλη ανατροπή: Ανανέωσε και αποχωρεί με προορισμό τη Λειψία!
Ο Κλοπ πίσω από τη μεγάλη ανατροπή: Ανανέωσε και αποχωρεί με προορισμό τη Λειψία!
Μια εξέλιξη που λίγοι περίμεναν φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο Μαρτίν Ντεμικέλις ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Μαγιόρκα, παρά το γεγονός ότι μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2028
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Αργεντινός τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Γερμανία, με τη Λειψία να εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος προορισμός του. Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς πίσω από την επιλογή του φέρεται να βρίσκεται ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος έχει πλέον κομβικό ρόλο στο ποδοσφαιρικό πρότζεκτ της Red Bull.
Ο Κλοπ ζήτησε προσωπικά τον Ντεμικέλις
Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση ούτε από τη Μαγιόρκα ούτε από τη Λειψία, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κλοπ έχει εισηγηθεί προσωπικά την πρόσληψη του Ντεμικέλις για τον πάγκο της γερμανικής ομάδας.
Η Λειψία αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, καθώς ο Όλε Βέρνερ βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο, ανοίγοντας τον δρόμο για τον πρώην τεχνικό της Ρίβερ Πλέιτ.
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Ο Κλοπ ζήτησε προσωπικά τον Ντεμικέλις
Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση ούτε από τη Μαγιόρκα ούτε από τη Λειψία, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κλοπ έχει εισηγηθεί προσωπικά την πρόσληψη του Ντεμικέλις για τον πάγκο της γερμανικής ομάδας.
Η Λειψία αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, καθώς ο Όλε Βέρνερ βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο, ανοίγοντας τον δρόμο για τον πρώην τεχνικό της Ρίβερ Πλέιτ.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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