Ο Κλοπ πίσω από τη μεγάλη ανατροπή: Ανανέωσε και αποχωρεί με προορισμό τη Λειψία!

Μια εξέλιξη που λίγοι περίμεναν φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο Μαρτίν Ντεμικέλις ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Μαγιόρκα, παρά το γεγονός ότι μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2028