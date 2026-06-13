Ο Κλοπ πίσω από τη μεγάλη ανατροπή: Ανανέωσε και αποχωρεί με προορισμό τη Λειψία!
SPORTS

Ο Κλοπ πίσω από τη μεγάλη ανατροπή: Ανανέωσε και αποχωρεί με προορισμό τη Λειψία!

Μια εξέλιξη που λίγοι περίμεναν φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο Μαρτίν Ντεμικέλις ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Μαγιόρκα, παρά το γεγονός ότι μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2028

Ο Κλοπ πίσω από τη μεγάλη ανατροπή: Ανανέωσε και αποχωρεί με προορισμό τη Λειψία!
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Αργεντινός τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Γερμανία, με τη Λειψία να εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος προορισμός του. Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς πίσω από την επιλογή του φέρεται να βρίσκεται ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος έχει πλέον κομβικό ρόλο στο ποδοσφαιρικό πρότζεκτ της Red Bull.

Ο Κλοπ ζήτησε προσωπικά τον Ντεμικέλις
Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση ούτε από τη Μαγιόρκα ούτε από τη Λειψία, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κλοπ έχει εισηγηθεί προσωπικά την πρόσληψη του Ντεμικέλις για τον πάγκο της γερμανικής ομάδας.

Η Λειψία αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, καθώς ο Όλε Βέρνερ βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο, ανοίγοντας τον δρόμο για τον πρώην τεχνικό της Ρίβερ Πλέιτ.


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