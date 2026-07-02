Τουλάχιστον 9 νεκροί και 19 τραυματίες από τη βομβιστική επίθεση σε καφετέρια στη Δαμασκό, βίντεο
Η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι σε καφετέρια που βρίσκεται κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, στη συνοικία Αλ Χαμιντίγια της πρωτεύουσας της Συρίας
Η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι σε καφετέρια που βρίσκεται κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, στη συνοικία Αλ Χαμιντίγια της Δαμασκού.
Ο Μοχάμεντ αλ Ταουίλ, επικεφαλής δικηγορικού συλλόγου, δήλωσε στο dpa ότι το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν τακτικός τόπος συγκέντρωσης δικηγόρων. Μεταξύ των νεκρών είναι έξι δικηγόροι, ενώ αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
🚨 Tragic scenes from a cowardly terrorist bombing that targeted the Lawyers’ Café in the Syrian capital #Damascus, killing five people and injuring others— 🇸🇦Abdulsalam Saleh (@abdulslam2017) July 2, 2026
This is not a random act. The fingerprint is clear. The culprit is whoever does not want Syria to rise up. Whoever does… pic.twitter.com/nMqJjFd6CA
Ο κυβερνήτης της συριακής πρωτεύουσας Μάχερ Μαρουάν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι πυροδοτήθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, συμπληρώνοντας πως οι υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή προκειμένου να φθάσουν στα ίχνη των δραστών.
🇸🇾 A bomb just hit a cafe in central Damascus, Syria.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 2, 2026
At least 5 dead, 16 injured, right next to the Ministry of Justice building where open trials of former Assad-era officials are currently underway.
The location is not subtle. This could be a message about the trials, a… pic.twitter.com/V67qtoTC5x
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