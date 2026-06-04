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Χάαλαντ, Ρόδρι, Κλοπ και Μουρίνιο: Πέρεθ ή Ρικέλμε, εσύ ποιον θα ψήφιζες;
Χάαλαντ, Ρόδρι, Κλοπ και Μουρίνιο: Πέρεθ ή Ρικέλμε, εσύ ποιον θα ψήφιζες;
Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια και πλέον χρόνια, ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει αντίπαλο για τη θέση του Προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο 79χρονος έριξε το γάντι στους επίδοξους διεκδικητές του θρόνου του στις 12 Μαΐου, όταν ανακοίνωσε ότι θα προκηρύξει εκλογές νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Ήταν μια ξεκάθαρη επίδειξη ισχύος από τον Πέρεθ, του οποίου η θέση έχει τεθεί υπό αυξημένη αμφισβήτηση μετά από δύο σεζόν χωρίς τρόπαιο, διάστημα μεγάλο για ένα κλαμπ σαν την Ρεάλ.
Ο 37χρονος επιχειρηματίας, Ενρίκε Ρικέλμε, αποδέχθηκε την πρόκληση και θα είναι επίσημα υποψήφιος απέναντι στον νυν πρόεδρο, με τα περίπου 100.000 μέλη του συλλόγου να καλούνται να ψηφίσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου.
Τις επόμενες ημέρες, οι δύο υποψήφιοι θα εντείνουν την προεκλογική τους εκστρατεία, προσπαθώντας να πείσουν τους ψηφοφόρους της Ρεάλ για το όραμά τους για το μέλλον του συλλόγου.
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Ο 37χρονος επιχειρηματίας, Ενρίκε Ρικέλμε, αποδέχθηκε την πρόκληση και θα είναι επίσημα υποψήφιος απέναντι στον νυν πρόεδρο, με τα περίπου 100.000 μέλη του συλλόγου να καλούνται να ψηφίσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου.
Τις επόμενες ημέρες, οι δύο υποψήφιοι θα εντείνουν την προεκλογική τους εκστρατεία, προσπαθώντας να πείσουν τους ψηφοφόρους της Ρεάλ για το όραμά τους για το μέλλον του συλλόγου.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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