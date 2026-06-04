Χάαλαντ, Ρόδρι, Κλοπ και Μουρίνιο: Πέρεθ ή Ρικέλμε, εσύ ποιον θα ψήφιζες;

Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια και πλέον χρόνια, ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει αντίπαλο για τη θέση του Προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης