Ο Χρήστος Τζόλης βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο Βέλγιο και αποκάλυψε τη μεταγραφή των ονείρων του
Ο Έλληνας επιθετικός οδήγησε την Κλαμπ Μπριζ στον τίτλο και ο ίδιος αναδείχθηκε ο MVP της σεζόν στην ψηφοφορία μεταξύ των παικτών και των προπονητών
Αν και θα ήθελε το κερασάκι στην τούρτα να έμπαινε τον Ιούνιο με την παρουσία του με την Εθνική ομάδα στο Μουντιάλ, ο Χρήστος Τζόλης θα έχει πολλούς (καλούς) λόγους για να θυμάται το 2026...
Σε μια εξαιρετική σεζόν, πρωταγωνίστησε στην επιστροφή της Κλαμπ Μπριζ στην κορυφή του βελγικού πρωταθλήματος και ο ίδιος ανακηρύχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν. Μια διάκριση που ήρθε μέσω της ψηφοφορίας στην οποία μετείχαν προπονητές και ποδοσφαιριστές των ομάδων της λίγκας...
Κι αφού γιόρτασε με την υπόλοιπη ομάδα στους δρόμους της Μπριζ, «πέταξε» με ελικόπτερο στην Αμβέρσα για να βρεθεί στην τελετή που διοργάνωσε η Pro League για την βράβευση των κορυφαίων, έχοντας για παρέα τους συμπαίκτες του Τρεσόλντι (πρώτος σκόρερ), Στάνκοβιτς (κορυφαίος νέος παίκτης), Μινιολέ (τιμητική διάκριση για την αποχώρηση του από την ενεργό δράση).
Κι όταν τον ρωτήσαν τι ήταν πιο τρελό; Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τίτλου ή η πτήση με το ελικόπτερο ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ είπε: «Λίγο και από τα δύο. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε ελικόπτερο. Στην αρχή φοβήθηκα λίγο, αλλά μετά διασκεδάσαμε πολύ με τα παιδιά».
Ο Τζόλης αποθεώθηκε κατά την παραλαβή του βραβείοου του στο Χρηματιστήριο της Αμβέρσας (Handelsbeurs), όπου φιλοξενήθηκε η εκδήλωση με τον ίδιο να παραδέχεται: «Από ομιλίες δεν ξέρω και πολλά. Είμαι ποδοσφαιριστής και ξέρω μόνο πώς να αποδίδω στο γήπεδο, όχι πώς να μιλάω σε μια γεμάτη αίθουσα».
Το βραβείο του MVP μετρίασε την όποια στεναχώρια για το γεγονός ότι έχασε το «Χρυσό Παπούτσι» (το βραβείο τοιυ πρώτου σκόρερ): «Για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι καλύτερο τρόπαιο. Το να σε ψηφίζουν οι συμπαίκτες σου, αλλά και οι αντίπαλοι προπονητές και παίκτες, σημαίνει πολλά. Εκτιμώ απίστευτα το ότι με θεωρούν τον καλύτερο παίκτη αυτής της σεζόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρω το επόμενο Χρυσό Παπούτσι. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, μεταξύ άλλων και με τον θρύλο της Μπριζ, Χανς Βανάκεν (Hans Vanaken). Θα το δούμε τον Ιανουάριο. Πρώτα θα απολαύσω αυτό το τρόπαιο. «Αυτή ήταν η καλύτερη ατομική σεζόν της καριέρας μου και πήραμε το δεύτερο αστέρι με την Κλαμπ Μπριζ. Τι άλλο να ζητήσω;»
Στις δηλώσεις του ο Τζόλης ρωτήθηκε και για τον μέλλον του καθώς υπάρχουν φήμες για ενδιαφέρον από ομάδες της Premier League και της Bundesliga...
«Εκεί σίγουρα κυκλοφορούν καλύτεροι παίκτες από μένα», είπε αρχικά με σεμνότητα και συνέχισε: «Στην Premier League και στην Bundesliga το επίπεδο είναι σαφώς κατά πολύ υψηλότερο».
Για τον ίδιο πάντως η ομάδα των ονείρων του είναι: «...η Μπαρτσελόνα, αλλά ξέρω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Η Μπάρτσα δεν πρόκειται να αγοράσει εξτρέμ από την Κλαμπ Μπριζ. Είναι και παραμένει ένα παιδικό όνειρο».
@proleaguebe
No debate. 🇬🇷😌 Christos Tzolis: Jupiler Pro League Player of the Season! 🏆♬ origineel geluid - Pro League
