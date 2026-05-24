Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ίσως μια μέρα να παίξω στην Euroleague, βίντεο
O Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στις εξέδρες του Τ-Center και μίλησε για τις πιθανότητες να τον δούμε στο μέλλον στην Ευρώπη
Στις κερκίδες του γηπέδου βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που παραχώρησε και δηλώσεις μάλιστα στο κανάλι της Euroleague.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην Euroleague TV:
Για την παρουσία του στο «T-Center»: «Οι οπαδοί με έχουν δει να παίζω εδώ. Έχω παίξει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο με την εθνική ομάδα»
Για το αν μία μέρα θα παίξει κι αυτός στην Euroleague: «Ναι, ναι. Ίσως μια μέρα συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή η εστίασή μου είναι να παίξω στο NBA για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
I @Giannis_An34 is here courtside, basketball in this city is HUGE and he’s here to witness #F4GLORY 🎙️ pic.twitter.com/zH2MtFU0dK— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
