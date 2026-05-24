Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ίσως μια μέρα να παίξω στην Euroleague, βίντεο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Euroleague

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ίσως μια μέρα να παίξω στην Euroleague, βίντεο

O Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στις εξέδρες του Τ-Center και μίλησε για τις πιθανότητες να τον δούμε στο μέλλον στην Ευρώπη

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ίσως μια μέρα να παίξω στην Euroleague, βίντεο
Στις κερκίδες του γηπέδου βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που παραχώρησε και δηλώσεις μάλιστα στο κανάλι της Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην Euroleague TV:

Για την παρουσία του στο «T-Center»: «Οι οπαδοί με έχουν δει να παίζω εδώ. Έχω παίξει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο με την εθνική ομάδα»

Για το αν μία μέρα θα παίξει κι αυτός στην Euroleague: «Ναι, ναι. Ίσως μια μέρα συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή η εστίασή μου είναι να παίξω στο NBA για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του 


Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης