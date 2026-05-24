Λίβερπουλ: Οι φίλοι των «κόκκινων» αποθέωσαν Σαλάχ και Ρόμπερτσον
Το Άνφιλντ φόρεσε τα καλά του για να αποχαιρετήσει τον Αιγύπτιο επιθετικό και τον Σκωτσέζο αμυντικό που αποχωρούν από την ομάδα
Ήρθαν το καλοκαίρι του 2017 στο Λίβερπουλ και ήταν δύο από τις βασικές κολώνες γαι την εμφατική επιστροφή των κόκκινων σε ρόλο πρωταγωνιστή στην Αγγλία αλλά και στην Ευρώπη.
Από τη μια ο Μο Σαλάχ, ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ που φόρτωνε τα αντίπαλα δίχτυα ασταμάτητα με γκολ...
Από την άλλη ο Άντι Ρόμπερτσον, ο «Ρόμπο» των φίλων του συλλόγου που εμφανίστηκε από το πουθενά και έγινε κυρίαρχος στο αριστερό άκρο της άμυνας...
Μαζί κατέκτησαν πολλούς τίτλους τους οποίους θυμθήκαν σε μια συγκινητική φωτογραφία λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Μπρέντοφορντ.
Μόνο που μετά από εννέα σεζόν αμφότεροι αποχωρούν από το «σπίτι» τους με το Άνφιλντ να τους αποχαιρετά με μοναδικό τρόπο...
BTS with Mo and Robbo 🏆🎬 pic.twitter.com/0YAlKBMhuL— Liverpool FC (@LFC) May 24, 2026
Legends ❤️🏆 pic.twitter.com/hU2NkjBWHU— Liverpool FC (@LFC) May 24, 2026
A look at today's matchday programme ❤️— Liverpool FC (@LFC) May 24, 2026
Legends ❤️ pic.twitter.com/f8EibjJgBl— Liverpool FC (@LFC) May 24, 2026
