Μουντιάλ 2026: Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην προεπιλογή του Μαρόκου
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Εθνική Μαρόκου Μουντιάλ 2026 Μοχάμεντ Ουαμπί Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Το όνομα του επιθετικού του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 28 ποδοσφαιριστών που επέλεξε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Μοχάμεντ Ουαμπί

Ο Μοχάμεντ Ουαμπί έκανε γνωστές τις κλήσεις για την πιο μεγάλη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας, το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και ανάμεσα στους παίκτες που κάλεσε ήταν και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Θεωρητικά μετά την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας (αποχώρησε ο Ρεγκραουΐ μετρά την απώλεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής) υπήχε μια φημολογία περί ανανέωσης που έθετε σε αμφιβολία την παρουσία του αρχισκόρερ του Ολυμπιακού, ωστόσο σήμερα το όνομα του υπήρχε κανονικά στη λίστα.

Ο Ελ Κααμπί έχει αγωνιστεί 68 φορές με την Εθνική Μαρόκου, στην οποία έκανε ντεμπούτο το 2018, και έχει σκοράρει 32 γκολ.

