Για 17η χρονιά το Stelios Philanthropic Foundation και ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, επιβραβεύουν νέους επιχειρηματίες με καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις.
Μουντιάλ 2026: Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην προεπιλογή του Μαρόκου
Μουντιάλ 2026: Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην προεπιλογή του Μαρόκου
Το όνομα του επιθετικού του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 28 ποδοσφαιριστών που επέλεξε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Μοχάμεντ Ουαμπί
Ο Μοχάμεντ Ουαμπί έκανε γνωστές τις κλήσεις για την πιο μεγάλη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας, το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και ανάμεσα στους παίκτες που κάλεσε ήταν και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Θεωρητικά μετά την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας (αποχώρησε ο Ρεγκραουΐ μετρά την απώλεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής) υπήχε μια φημολογία περί ανανέωσης που έθετε σε αμφιβολία την παρουσία του αρχισκόρερ του Ολυμπιακού, ωστόσο σήμερα το όνομα του υπήρχε κανονικά στη λίστα.
Ο Ελ Κααμπί έχει αγωνιστεί 68 φορές με την Εθνική Μαρόκου, στην οποία έκανε ντεμπούτο το 2018, και έχει σκοράρει 32 γκολ.
Θεωρητικά μετά την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας (αποχώρησε ο Ρεγκραουΐ μετρά την απώλεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής) υπήχε μια φημολογία περί ανανέωσης που έθετε σε αμφιβολία την παρουσία του αρχισκόρερ του Ολυμπιακού, ωστόσο σήμερα το όνομα του υπήρχε κανονικά στη λίστα.
Ο Ελ Κααμπί έχει αγωνιστεί 68 φορές με την Εθνική Μαρόκου, στην οποία έκανε ντεμπούτο το 2018, και έχει σκοράρει 32 γκολ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα