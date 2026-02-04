Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ο Ζαμπίδης ανακοίνωσε την επιστροφή του στα ρινγκ: Θα αντιμετωπίσει τον Μεϊγουέδερ τον Ιούνιο στο ΟΑΚΑ
Ο Iron Mike είχε προαναγγείλει ότι θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, όμως η ανακοίνωση της μάχης με έναν εκ των κορυφαίων της ιστορίας των ρινγκ δημιούργησε τον απόλυτο πάταγο - Τελευταίος αγώνας του «Money» ήταν κόντρα στον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ
Η ανακοίνωση της επιστροφής του Μιχάλη Ζαμπίδη στα ρινγκ ήταν αρκετή για να δημιουργήσει ενθουσιασμό στους φαν των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα. Το γεγονός όμως ότι χθες βράδυ ο Iron Mike ανακοίνωσε πως θα αντιμετωπίσει τον Φλόιντ Μέιγουεδερ στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, δημιούργησε... πάταγο και δεδομένα πρόκειται για τον μεγαλύτερο αγώνα που θα έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα παρότι θα πρόκειται για exhibition match επί της ουσίας δύο αθλητών που έχουν αποσυρθεί.
Ο Μιχάλης Ζαμπίδης ετοιμάζεται να δώσει ακόμη μία εντυπωσιακή παράσταση στους χιλιάδες φαν του, ξεσηκώνοντας ξανά τα πλήθη. Υπενθυμίζεται, ότι ο Ζαμπίδης αγωνίστηκε για τελευταία φορά επίσημα στο kickboxing το 2015, στο ΣΕΦ, όταν είχε κερδίσει τον Αυστραλό Στιβ Μόξον, μέσα σε αποθέωση. Ακολούθως, είχε δώσει έναν αγώνα πυγμαχίας το 2019, στη Γερμανία, παίρνοντας και εκεί τη νίκη.
Ο αγώνας τώρα με τον Μεϊγουέδερ θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ με παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη, όπως αναφέρει στα social του ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Ένα γεγονός που θα στρέψει τα βλέμματα όλων των οπαδών των μαχητικών αθλημάτων στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο Μεϊγουέδερ εκτός από το ότι είναι ένας εκ των κορυφαίων στην ιστορία της πυγμαχίας, είναι και από τους πιο αναγνωρίσιμους μαχητές της σύγχρονης εποχής με εκατομμύρια ακολούθους.
Σημαντικό στοιχείο του αγώνα η διαφορετική «αφετηρία» των δύο αθλητών, καθώς ο Iron Mike είναι kick boxer, ενώ ο «Money» αγωνιζόταν ως μποξέρ. Ο Μέιγουεδερ ήταν αήττητος, καθώς είχε κερδίσει και τους 50 επίσημους αγώνες του. Τελευταία του επίσημη μάχη ήταν το 2017 κόντρα στον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, τον οποίο είχε νικήσει με τεχνικό νοκ-άουτ.
Να σημειωθεί πως έχει δώσει και οκτώ αγώνες επίδειξης και έχει κερδίσει τους τρεις, τέσσερις δεν υπήρχε σκορ, ενώ ένας σταμάτησε λόγω του trash talking.
Oι μεγάλοι τίτλοι του Μέιγουεδερ:
WBC super featherweight champion
WBC lightweight champion
WBC super lightweight champion
WBA (Super) welterweight champion
WBC welterweight champion
IBF welterweight champion
WBO welterweight champion
WBA (Super) light middleweight champion
WBC light middleweight champion
*Ως ερασιτέχνης κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996.
