Ο Ζαμπίδης ανακοίνωσε την επιστροφή του στα ρινγκ: Θα αντιμετωπίσει τον Μεϊγουέδερ τον Ιούνιο στο ΟΑΚΑ

Ο Iron Mike είχε προαναγγείλει ότι θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, όμως η ανακοίνωση της μάχης με έναν εκ των κορυφαίων της ιστορίας των ρινγκ δημιούργησε τον απόλυτο πάταγο - Τελευταίος αγώνας του «Money» ήταν κόντρα στον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ