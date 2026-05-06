Ολυμπιακός: Πάρτι στο πιο γνωστό κλαμπ του Μονακό μετά την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague, δείτε βίντεο
Σε ένα από τα πιο γνωστά κλαμπ του πριγκιπάτου γιόρτασε η διοίκηση της ομάδας του Πειραιά και οι παίκτες την πρόκριση υπό τους ήχους του ύμνου των ερυθρολεύκων - Στο ίδιο μαγαζί ήταν και αθλητές της Μονακό

Αν κάποιος έμπαινε αργά χθες το βράδυ στο φημισμένο Sass Cafe στο Μονακό και άκουγε τον ύμνο του Ολυμπιακού από τα ηχεία, το πιθανότερο ήταν να πίστευε ότι μπήκε σε λάθος μαγαζί.

Διοίκηση και παίχτες γιόρτασαν την πρόκριση και αποφορτίστηκαν από την ένταση του τρίτου αγώνα με την Μονακό, την οποία «σκούπισε» ο Ολυμπιακός στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.


Το απίστευτο είναι ότι στο ίδιο μέρος αλλά στον prive χώρο του γνωστού κλαμπ βρέθηκαν και οι παίκτες της Μονακό, που μετά την τρίτη σερί ήττα βγήκαν για να χαλαρώσουν κι αυτοί.

Τριάντα πέντε άτομα από την ομάδα του Πειραιά διασκέδασαν με την ψυχή τους σε αυτό το κάλεσμα των Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου και η διάθεση ανέβηκε κι άλλο όταν από τα ηχεία ακούστηκε ο ύμνος του Ολυμπιακού, τουλάχιστον δύο φορές.

Το «παρών» έδωσε σύσσωμη σχεδόν η ομάδα με τους παίχτες να απολαμβάνουν τη βραδιά μετά από μια σεζόν γεμάτη ένταση και συγκινήσεις που τους έστειλε για 5η φορά στο Final Four της Ευρωλίγκας.
