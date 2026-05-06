«Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει»: Πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την πρόκριση στο Final Four, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι ερυθρόλευκοι «σκούπισαν» τη Μονακό με 105-82 στο Πριγκιπάτο και γιόρτασαν έξαλλα την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας - Το μήνυμα Μπαρτζώκα - Στα αποδυτήρια και οι Αγγελόπουλοι
Με πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια του «Gaston Medicin» γιόρτασε ο Ολυμπιακός τη μεγάλη πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, μετά την επιβλητική νίκη με 105-82 επί της Μονακό στο Πριγκιπάτο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχάρη τους παίκτες του και έδωσε το σύνθημα για τον μεγάλο στόχο, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος συμμετείχαν στο καθιερωμένο «ζντο», ενώ οι «ερυθρόλευκοι» φόρεσαν τα ειδικά μπλουζάκια που έγραφαν: «Από τον Πειραιά ως το τέλος του δρόμου!».
Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος και στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με τη Μονακό, επικράτησε με το εντυπωσιακό 105-82 μέσα στο Πριγκιπάτο και εξασφάλισε την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στους Μονεγάσκους και πανηγύρισε την πρόκριση σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού φόρεσαν τα ειδικά μπλουζάκια για την περίσταση, τα οποία έγραφαν: «Από τον Πειραιά ως το τέλος του δρόμου!», δίνοντας το στίγμα για τη συνέχεια και τον στόχο της κατάκτησης του τροπαίου.
Το ξέσπασμα χαράς στα αποδυτήριαΜετά το τέλος του αγώνα, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στα αποδυτήρια, συνεχάρησαν τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο και συμμετείχαν στο καθιερωμένο «ζντο» της ομάδας.
Το μήνυμα του Μπαρτζώκα: «Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει»Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, δίνοντάς τους συγχαρητήρια για το σπουδαίο επίτευγμα και παράλληλα το σύνθημα για τον μεγάλο στόχο των «ερυθρόλευκων».
«Αξίζετε όλα τα εύσημα. Είχατε μία πολύ καλή regular season, ήσασταν καταπληκτικοί στα play-offs. Αλλά ο βασικός στόχος ήταν να βρεθούμε στο Final Four. Συγχαρητήρια και στους ιδιοκτήτες της ομάδας. Μην υποτιμάτε τίποτα. Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει», είπε χαρακτηριστικά.
Αποθέωση από 400 φίλους του ΟλυμπιακούΑρωγός στην προσπάθεια του Ολυμπιακού ήταν και ο κόσμος της ομάδας, καθώς περίπου 400 οπαδοί των «ερυθρόλευκων» βρέθηκαν στο «Gaston Medicin» για να παρακολουθήσουν το Game 3 και να στηρίξουν το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες και όλοι μαζί πανηγύρισαν την πρόκριση στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four.
Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στον ημιτελικό της Παρασκευής 22/5, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις.
Οι Τούρκοι βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four.
Στα Games 3 και Games 4 (εάν χρειαστούν) στα πλέι οφ της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
3οι ΑΓΩΝΕΣ (5-6/5/2026)
Τρίτη, 5 Μαϊου
Μονακό (Μονακό)–ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 82-105 (0-3)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 76-69 (1-2)
Τετάρτη, 6 Μαϊου
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–Βαλένθια (Ισπανία) 21:15 (2-0)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 20:00 (0-2)
4οι ΑΓΩΝΕΣ (7-8/5/2026) - ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
Πέμπτη, 7 Μαϊου
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:00
Παρασκευή, 8 Μαϊου
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–Βαλένθια (Ισπανία) 21:15
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 20:00
** Οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (best of 5)
