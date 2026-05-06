«Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει»: Πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την πρόκριση στο Final Four, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το μήνυμα του Μπαρτζώκα: «Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει»

Αποθέωση από 400 φίλους του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, δίνοντάς τους συγχαρητήρια για το σπουδαίο επίτευγμα και παράλληλα το σύνθημα για τον μεγάλο στόχο των «ερυθρόλευκων».«Αξίζετε όλα τα εύσημα. Είχατε μία πολύ καλή regular season, ήσασταν καταπληκτικοί στα play-offs. Αλλά ο βασικός στόχος ήταν να βρεθούμε στο Final Four. Συγχαρητήρια και στους ιδιοκτήτες της ομάδας. Μην υποτιμάτε τίποτα. Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει», είπε χαρακτηριστικά.Αρωγός στην προσπάθεια του Ολυμπιακού ήταν και ο κόσμος της ομάδας, καθώς περίπου 400 οπαδοί των «ερυθρόλευκων» βρέθηκαν στο «Gaston Medicin» για να παρακολουθήσουν το Game 3 και να στηρίξουν το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες και όλοι μαζί πανηγύρισαν την πρόκριση στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four.Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στον ημιτελικό της Παρασκευής 22/5, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις.Οι Τούρκοι βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four.3οι ΑΓΩΝΕΣ (5-6/5/2026)Τρίτη, 5 ΜαϊουΜονακό (Μονακό)–ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 82-105 (0-3)Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 76-69 (1-2)Τετάρτη, 6 ΜαϊουΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–Βαλένθια (Ισπανία) 21:15 (2-0)Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 20:00 (0-2)4οι ΑΓΩΝΕΣ (7-8/5/2026) - ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΠέμπτη, 7 ΜαϊουΧάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:00Παρασκευή, 8 ΜαϊουΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–Βαλένθια (Ισπανία) 21:15Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 20:00** Οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (best of 5)