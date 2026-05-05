Μπαρτζώκας: Θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο
Ο προπονητής του Ολυμπιακού μοίρασε συγχαρητήρια για την πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Μονακό και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εν όψει του Final 4 στο Telekom Center
Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» την Μονακό και για πρώτη φορά στην ιστορία του χρειάστηκε μόλις τρεις αγώνες (σε σειρά best of five) για να προκριθεί για 15η φορά σε Final 4 της Euroleague.
Μάλιστα αυτή είναι η 5η συνεχόμενη παρουσία των ερυθρόλευκων στην τελική φάση της διοργάνωσης, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι στον πάγκο του και τον Έλληνα τεχνικό να φτάνει στις 7 τις δικές του παρουσίες (η πρώτη το 2012 όταν κέρδισε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο και η δεύτερη το 2016 στο Βερολίνο με την Λοκομοτίβ Κουμπάν).
Ο αρχιτέκτονας των ερυθρόλευκων αφιέρωσε τη νίκη και την πρόκριση στον κόσμο, δήλωσε ευγνώμων προς τους παίκτες και τον οργανισμό του Ολυμπιακού και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τους αγώνες στο Telekom Center (22-24 Μαΐου).
Αναλυτικά τα όσα είπε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα:
«Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, τους οπαδούς, τον οργανισμό. Είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζεσαι τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους τέσσερις καλύτερους. Έχουμε ακόμα δύο ματς που πρέπει να παίξουμε σωστά. Θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο. Δεν θα αλλάξει κάτι στην νοοτροπία μας. Ένα ματς την φορά. Αφοσιωνόμαστε στον ημιτελικό. Είμαστε συνεπείς σε όλη την σεζόν, αξίζουμε να είμαστε εδώ, τελειώσαμε πρώτοι την κανονική περίοδο»
