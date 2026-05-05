Αγγελόπουλοι: Θέλουμε τον τίτλο σαν τρελοί, στόχος είναι σύντομα να γίνει το Final-4 στο ΣΕΦ
Αγγελόπουλοι: Θέλουμε τον τίτλο σαν τρελοί, στόχος είναι σύντομα να γίνει το Final-4 στο ΣΕΦ
Οι δηλώσεις του Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final-4 της Αθήνας
Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» με 3-0 τη Μονακό και προκρίθηκε για 15η φορά στο Final-4 της Euroleague.
Στις 22/5 στο Telekom Center Athens θα διεκδικήσει από την Φενέρ ή την Ζάλγκιρις στον ημιτελικό την πρόκριση στον τελικό (24/5) και θα παλέψει για την 4η Euroleague του.
Μετά το 105-82 επί της Μονακό και την πρόκριση οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, μοίρασαν συγχαρητήρια στην ομάδα και στη συνέχεια μίλησαν για το Final-4 και όχι μόνο.
Είπαν για Final-4 στο νέο ΣΕΦ, για το ρεκόρ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενώ τόνισαν ότι εάν δεν υπήρχε Final-4 αλλά σειρά τελικών ο Ολυμπιακός θα είναι άλλες 2 Euroleague.
Οι δηλώσεις του Γιώργου και του Παναγιώτη Αγγελόπουλου
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Συγχαρητήρια στην ομάδα. Καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα να πάει μία ομάδα σε πέντε συνεχόμενα Final Four. Δεν έχει πάει καμία άλλη ομάδα, εκτός από την ΤΣΣΚΑ με άλλη δομή της Ευρωλίγκας τότε.
Από τις ομάδες που παίζουν ακόμη στη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα που το έχει κάνει. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε νομίζω το καλύτερο μπάσκετ.
Δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μία πορεία, μία διαδρομή και ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, στην κορυφή της Ευρώπης».
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα πέντε συνεχόμενα Final Four σε αυτήν την εποχή της Ευρωλίγκας, με τόσα παιχνίδια, που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο.
Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές και σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four και δεν παίρνουμε τον τίτλο.
Αυτό που μας έχει διδάξει η εμπειρία τόσα χρόνια, είναι πως περιμένουμε τον αντίπαλό μας στον ημιτελικό. Ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό, τίποτα άλλο».
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Ο Ολυμπιακός έχει παίξει στη Μαδρίτη, στην Κωνσταντινούπολη, σε μεγάλες έδρες τόσα χρόνια. Ούτε φέτος είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί.
Αυτό που πρέπει να γίνει σύντομα, είναι να γίνει Final Four στο ΣΕΦ. Εμείς αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε. Ξεκινάνε αμέσως οι εργασίες. Τώρα το ότι είναι στην έδρα του αντιπάλου μας είναι μία ιδιαιτερότητα, όμως δεν νομίζω πως το σκέφτεται κανείς αυτό».
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως υπάρχει κόσμος που επειδή δεν θα πληρώσει αεροπορικά και ξενοδοχεία, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα».
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Με αφορμή τις πέντε συνεχόμενες συμμετοχές στο Final Four να πούμε πως υπάρχουν πέντε παίκτες, οι τρεις εκ των οποίων ενεργοί (ΜακΚίσικ, Γουόκαπ και Παπανικολάου) συν τον Φαλ και τον Λαρετζάκη που είναι στην ομάδα, που έχουν βρεθεί και στις πέντε προκρίσεις. Πρέπει να τους αναφέρουμε σήμερα.
Τους αξίζει ειδική μνεία γιατί έχει αλλάξει το μπάσκετ. Έχει γίνει πιο γρήγορο. Εμείς το έχουμε ζήσει με υπομονή και πάντα με πίστη ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό.
Το ότι φτάσαμε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι στον ημιτελικό και χάσαμε κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει. Ή ότι χάσαμε στον τελικό από τη Ρεάλ στο Κάουνας, είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχεις συμβόλαιο με την επιτυχία. Αυτό που σε καταξιώνει είναι ότι συνεχίζεις να παλεύεις ότι και να συμβεί. Αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει με τον αδερφό μου και με όλη τη φιλοσοφία της ομάδας που έχουμε περάσει».
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Τα πέντε αυτά χρόνια δεν ήταν ευθεία. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, έχει δυσκολίες. Άλλο μπάτζετ στις αρχές τότε που ξεκινήσαμε. Ερχόταν η ομάδα από την Α2 και πήγε Final Four. Ήταν τρομερή επιτυχία δεν μπορεί να ακυρωθεί η τότε επιτυχία.
Το Final Four είναι επιτυχία. Ότι και να λέει ο κόσμος. Προφανώς θέλουμε τον τίτλο. Τώρα αν θα μπει ένα σουτ ή όχι δεν μπορείς να το ξέρεις. Κάνουμε το παν όλοι μας και εμείς και η ομάδα για να έρθει αυτός ο τίτλος. Αλλά η καταξίωση του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι δεδομένη.
Στις 22/5 στο Telekom Center Athens θα διεκδικήσει από την Φενέρ ή την Ζάλγκιρις στον ημιτελικό την πρόκριση στον τελικό (24/5) και θα παλέψει για την 4η Euroleague του.
Μετά το 105-82 επί της Μονακό και την πρόκριση οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, μοίρασαν συγχαρητήρια στην ομάδα και στη συνέχεια μίλησαν για το Final-4 και όχι μόνο.
Είπαν για Final-4 στο νέο ΣΕΦ, για το ρεκόρ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενώ τόνισαν ότι εάν δεν υπήρχε Final-4 αλλά σειρά τελικών ο Ολυμπιακός θα είναι άλλες 2 Euroleague.
Οι δηλώσεις του Γιώργου και του Παναγιώτη Αγγελόπουλου
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Συγχαρητήρια στην ομάδα. Καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα να πάει μία ομάδα σε πέντε συνεχόμενα Final Four. Δεν έχει πάει καμία άλλη ομάδα, εκτός από την ΤΣΣΚΑ με άλλη δομή της Ευρωλίγκας τότε.
Από τις ομάδες που παίζουν ακόμη στη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα που το έχει κάνει. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε νομίζω το καλύτερο μπάσκετ.
Δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μία πορεία, μία διαδρομή και ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, στην κορυφή της Ευρώπης».
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα πέντε συνεχόμενα Final Four σε αυτήν την εποχή της Ευρωλίγκας, με τόσα παιχνίδια, που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο.
Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές και σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four και δεν παίρνουμε τον τίτλο.
Αυτό που μας έχει διδάξει η εμπειρία τόσα χρόνια, είναι πως περιμένουμε τον αντίπαλό μας στον ημιτελικό. Ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό, τίποτα άλλο».
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Ο Ολυμπιακός έχει παίξει στη Μαδρίτη, στην Κωνσταντινούπολη, σε μεγάλες έδρες τόσα χρόνια. Ούτε φέτος είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί.
Αυτό που πρέπει να γίνει σύντομα, είναι να γίνει Final Four στο ΣΕΦ. Εμείς αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε. Ξεκινάνε αμέσως οι εργασίες. Τώρα το ότι είναι στην έδρα του αντιπάλου μας είναι μία ιδιαιτερότητα, όμως δεν νομίζω πως το σκέφτεται κανείς αυτό».
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως υπάρχει κόσμος που επειδή δεν θα πληρώσει αεροπορικά και ξενοδοχεία, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα».
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Με αφορμή τις πέντε συνεχόμενες συμμετοχές στο Final Four να πούμε πως υπάρχουν πέντε παίκτες, οι τρεις εκ των οποίων ενεργοί (ΜακΚίσικ, Γουόκαπ και Παπανικολάου) συν τον Φαλ και τον Λαρετζάκη που είναι στην ομάδα, που έχουν βρεθεί και στις πέντε προκρίσεις. Πρέπει να τους αναφέρουμε σήμερα.
Τους αξίζει ειδική μνεία γιατί έχει αλλάξει το μπάσκετ. Έχει γίνει πιο γρήγορο. Εμείς το έχουμε ζήσει με υπομονή και πάντα με πίστη ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό.
Το ότι φτάσαμε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι στον ημιτελικό και χάσαμε κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει. Ή ότι χάσαμε στον τελικό από τη Ρεάλ στο Κάουνας, είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχεις συμβόλαιο με την επιτυχία. Αυτό που σε καταξιώνει είναι ότι συνεχίζεις να παλεύεις ότι και να συμβεί. Αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει με τον αδερφό μου και με όλη τη φιλοσοφία της ομάδας που έχουμε περάσει».
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Τα πέντε αυτά χρόνια δεν ήταν ευθεία. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, έχει δυσκολίες. Άλλο μπάτζετ στις αρχές τότε που ξεκινήσαμε. Ερχόταν η ομάδα από την Α2 και πήγε Final Four. Ήταν τρομερή επιτυχία δεν μπορεί να ακυρωθεί η τότε επιτυχία.
Το Final Four είναι επιτυχία. Ότι και να λέει ο κόσμος. Προφανώς θέλουμε τον τίτλο. Τώρα αν θα μπει ένα σουτ ή όχι δεν μπορείς να το ξέρεις. Κάνουμε το παν όλοι μας και εμείς και η ομάδα για να έρθει αυτός ο τίτλος. Αλλά η καταξίωση του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι δεδομένη.
Ότι όλοι θέλουμε τον τίτλο, να το πούμε, σαν τρελοί, το θέλουμε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Προφανώς, η ζωή μας είναι αυτό».
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Αν ήταν τελικοί σε σειρά αγώνων θα είχαμε δυο παραπάνω τίτλους. Η ομάδα με την εικόνα που έχει και είχε τα τελευταία χρόνια δε νομίζω πως μπορεί κάποιος να τη νικήσει σε σειρά πέντε αγώνων. Μας νίκησαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, σε πέντε ματς; Το λένε και αντίπαλοι, παίκτες και προπονητές. Το μοντέλο του NBA είναι πιο δίκαιο και θεαματικό. Αυτό είναι το σύστημα, πρέπει να προσαρμοστείς και να παίξεις σε αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σήμερα, η σειρά είναι καλύτερη και προτιμότερη. Το 2012 αν με ρώταγες θα είχα άλλη γνώμη, αποκλείεται να είχαμε κερδίσει. Μην απαξιώνουμε τη μαγεία των Final Four».
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Αν ήταν τελικοί σε σειρά αγώνων θα είχαμε δυο παραπάνω τίτλους. Η ομάδα με την εικόνα που έχει και είχε τα τελευταία χρόνια δε νομίζω πως μπορεί κάποιος να τη νικήσει σε σειρά πέντε αγώνων. Μας νίκησαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, σε πέντε ματς; Το λένε και αντίπαλοι, παίκτες και προπονητές. Το μοντέλο του NBA είναι πιο δίκαιο και θεαματικό. Αυτό είναι το σύστημα, πρέπει να προσαρμοστείς και να παίξεις σε αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σήμερα, η σειρά είναι καλύτερη και προτιμότερη. Το 2012 αν με ρώταγες θα είχα άλλη γνώμη, αποκλείεται να είχαμε κερδίσει. Μην απαξιώνουμε τη μαγεία των Final Four».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα