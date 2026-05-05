Αγγελόπουλοι: Θέλουμε τον τίτλο σαν τρελοί, στόχος είναι σύντομα να γίνει το Final-4 στο ΣΕΦ

Ότι όλοι θέλουμε τον τίτλο, να το πούμε, σαν τρελοί, το θέλουμε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Προφανώς, η ζωή μας είναι αυτό».«Αν ήταν τελικοί σε σειρά αγώνων θα είχαμε δυο παραπάνω τίτλους. Η ομάδα με την εικόνα που έχει και είχε τα τελευταία χρόνια δε νομίζω πως μπορεί κάποιος να τη νικήσει σε σειρά πέντε αγώνων. Μας νίκησαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, σε πέντε ματς; Το λένε και αντίπαλοι, παίκτες και προπονητές. Το μοντέλο του NBA είναι πιο δίκαιο και θεαματικό. Αυτό είναι το σύστημα, πρέπει να προσαρμοστείς και να παίξεις σε αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σήμερα, η σειρά είναι καλύτερη και προτιμότερη. Το 2012 αν με ρώταγες θα είχα άλλη γνώμη, αποκλείεται να είχαμε κερδίσει. Μην απαξιώνουμε τη μαγεία των Final Four».