ΑΕΚ: Αναχώρησε για τη Μπανταλόνα η «βασίλισσα», αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στα ημιτελικά του Final 4 του BCL
Η Ένωση θα έρθει αντιμέτωπη με τη Μάλαγα την Πέμπτη στις 22:00 στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, όπου ο νικητής θα παίξει στον τελικό με μια εκ των Τενερίφη και Ρίτας που αγωνίζονται στις 19:00

Η αποστολή της μπασκετικής ΑΕΚ βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Μπανταλόνα και το Final 4 του Basketball Champions Legue.

Η Ένωση αντιμετωπίζει την Πέμπτη (7/5, 22:00) τη Μάλαγα στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό και ελπίζει να βρεθεί στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (9/5, 21:00), όπου θα βρεθεί και ο νικητής του ζευγαριού Ρίτας-Τενερίφη (7/5, 19:00).

Η «βασίλισσα» θα παίξει στο Final 4 για τέταρτη φορά στην ιστορία της και θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιό της στη διοργάνωση, το πρώτο από το 2018. 

Η ομάδα του Σάκοτα θα πάει για το τέταρτο συνολικά ευρωπαϊκό της τρόπαιο με σκοπό να ξεπεράσει τον Άρη που έχει τρία, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με δύο. 

Ο Νάναλι πήρε κανονικά μέρος στις προπονήσεις της Ένωσης και θα είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει στην Μπανταλόνα για το Final Four του BCL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα έτσι να μην έχει να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και την ΑΕΚ να φουλάρει για τον ημιτελικό με τη Μάλαγα.

Από την άλλη οι Ισπανοί αντιμετωπίζουν 3 προβλήματα με τους Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τίλι να παραμένουν αμφίβολοι για την αναμέτρηση.

Την Τετάρτη θα διεξαχθεί η Media Day του Final 4 όπου θα μιλήσουν οι προπονητές και εκπρόσωποι των παικτών των ομάδων.

